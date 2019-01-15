【英超】施治宣布季尾退休　「期待球場外的生活」

2004年加盟車路士的施治，轉眼間已在英超馳騁了15年。這名現效阿仙奴的捷克門將，周二（15日）在社交網站宣布，自己會在今季後掛靴。

施治在twitter寫道：「這是我簽下首份職業球員合約的第20年，我覺得是個適合的時間宣布今季後退休。15年英超生涯贏盡所有，我認為自己已完成開始時定下的目標。」

施治指今季餘下的時間會全力幫助阿仙奴贏多一個獎盃，並「期待離開綠茵場外的生活。」

施治稱自己已贏盡所有。（Getty Images）

施治征戰英超多年，選擇今季後引退。（Getty Images）

11年間為車路士贏盡錦標

施治2004年獲時任領隊雲尼亞里賞識，由法國球隊雷恩轉投車路士。至2015年離開前，這名前捷克國家隊首席鋼門贏得4次英超冠軍、4次足總盃及3次聯賽盃，亦曾捧起歐聯、歐霸獎盃。

施治小檔案 全名：Petr Čech 出生日期：1982年5月20日（36歲） 身高：1米96 位置：守門員 曾效球隊：Chmel Blšany（1999-2001）、布拉格斯巴達（2001-02）、雷恩（2002-04）、車路士（2004-15）、阿仙奴（2015至今） 球會主要榮譽：英超冠軍（2004-05、2005-06、2009-10、2014-15）、足總盃（2006-07、2008-09、2009-10、2011-12、2016-17）、聯賽盃（2004-05、2006-07、2014-15）、歐聯冠軍（2011-12）、歐霸盃冠軍（2012-13）

施治在阿仙奴曾奪得足總盃及兩次社區盾。（Getty Images）

施治2006年頭部受到重創，休息了4個月。（Getty Images）

2015年轉投阿仙奴後，施治為「兵工廠」在2016至17年球季奪得足總盃，又在15、17年兩奪社區盾。

36歲的施治另一令人印象深刻的事件，就是2006年10月英超作客雷丁時，開賽不到1分鐘，出迎時被對手亨特膝頭撞中頭部，事後發現頭顱骨折，需要接受手術並養傷到1月，從此施治都會戴上保護頭套上陣。

重溫施治2006年頭部受傷事件