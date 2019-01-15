【港超聯】十人東方守和理文保士氣　陳婉婷：作客富力絕不求和

經歷今（15日）晚東方龍獅與理文於香港大球場互撼一役後，港超聯完成首循環賽事，東方今仗最終在尾段少打一人下失分，以0：0逼和理文，造就富力R&F首度登上港超半程冠軍寶座。 翻查過去4季港超聯，首循環一哥最終只有兩季成為冠軍，而今屆前列球隊競爭亦比過往緊湊，榜首的富力與第6位的香港飛馬只相差5分，情況實屬近年罕見，最終哪支球隊能捧走港超錦標，仍屬未知數。

賽前落後榜首富力R&F兩分的東方龍獅，有新加盟的葡籍中堅利馬彭利拿首度正選披甲，與基頓鎮守防線，兩翼亦起用艾華頓及李康廉，向中鋒洛迪古斯提供支援。理文兩位新兵亦悉數擔正，法國前鋒尼迪利及烏克蘭中場沙普夫齊齊上演「地標戰」，首席門將袁皓俊先列後備，由今季只曾上陣1場的彭梓鍵把關。

新加盟理文的法籍前鋒尼迪利今仗首度披甲，於前線傳控效果明顯，數度挑戰東方新援利馬彭利拿。（袁志浩攝）

東方上半場缺乏具威脅埋門，艾華頓被對方球員針對性防守下獨力難支。（袁志浩攝）

理文今仗於中場串連及防守壓迫上有改善，前鋒尼迪利數度挑戰東方中堅利馬彭利拿，開賽初段右路推順後試射，惟未能命中目標。外界預料會強攻敵軍的東方，上半場攻勢組織得未如理想，僅得艾華頓20分鐘的一腳較有威脅，此子接應界外球後順勢遠射，差點笠死理文門將彭梓鍵，不過皮球僅僅越楣而出，雙方半場踢成0：0。

東方左閘黃梓浩換邊後因侵犯梁嘉恆而被罰離場，令球隊只可採取保守策略，最終未能全取3分。（袁志浩攝）

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黃梓浩下半場領紅被逐 理文破門乏術戰和東方

換邊後，理文球員於54分鐘兩度於禁區內與東方球員發生碰撞，不過無論葉鴻輝及黃梓浩的攔截都未有被球證吹罰，引起理文後備席上一陣鼓躁。10分鐘後理文前鋒梁嘉恆接應長傳入楔欲成單刀之勢，被黃梓浩從後拉跌，後者結果領紅出場。打少一人的東方換入曾錦濤與迪高鞏固防守，而理文亦即以鄭兆均和韓援白智勳加強進攻火力，惟「黃黑軍團」無法把握優勢，尾段主導球賽下仍夥粒無收，最終雙方悶和0：0，各取1分。東方錯失再度升上榜首的機會，令富力征戰港超以來，首度成為半程冠軍，而東方則以1分之差緊隨其後，兩隊今周六（19日）將於廣州上演「榜首大戰」。

完場前東方憑艾華頓作出反擊，惟被方栢倫從後拉跌，最終球證向後者出示黃牌，令東方球員包圍球證爭論。（袁志浩攝）

陳婉婷：維持士氣比分數更重要

東方十人應戰下採取主守戰術，主教練陳婉婷賽後指是希望保持球隊士氣，避免以頹勢出戰下輪作客富力一戰：「若帶輸波心態備戰，肯定會有影響，現時搶得1分，士氣上完全是兩回事。這場和局令我們下仗更有決心拿走3分，作客絕不會求和，我們仍是爭標份子，做好一場得一場。」「牛丸」亦讚揚新援利馬彭利拿表現對辦，尤其面對高空波及單對單上均有優勢，惟因黃梓浩停賽及曾錦濤因事未能北上，下仗的左閘位置或需由謝朗軒取代。至於賀歲盃方面，盛傳東方會借出球員予港聯，不過「牛丸」卻稱，球會未必會派兵參賽。

縱使未能乘機全取3分，但理文主帥陳曉明賽後對球員的鬥心感到滿意，並揚言兩位新外援今仗只得約6至7成狀態，仍足以提升全隊表現，加上陳銘剛及彭梓鍵等球員，即使在臨危受命的情況下，仍可發揮水平，為球隊提供更多人腳調動，下仗迎戰傑志，將會繼續以搶分為目標。

富力R&F今日宣布羅致科特迪瓦前鋒沙治迪布尼，為下半季爭標之路做好準備。（富力R&F官網圖片）

富力簽科特迪瓦前鋒迪布尼 加強深度衝擊冠軍

另外，富力R&F今日亦宣布今冬轉會窗首簽，從中甲球隊梅州客家羅致科特迪瓦前鋒沙治迪布尼（Serges Deblé）。現年29歲的沙治迪布尼身高1.76米，出身自前曼城防守中場耶耶托尼的母會、科特迪瓦球隊ASEC Mimosas，之後曾效力英甲球會查爾頓，惟甚少獲得上陣機會。2014至2017效力丹麥球會域堡期間，合共出場85次，並貢獻26個入球及15個助攻；去季於梅州客家亦披甲39次，射入8球和交出5個助攻。

沙治迪布尼加盟後，富力的外援名額（註3出2）已滿，資料顯示這位曾入選科特迪瓦國奧隊的球員，可勝任前鋒及翼鋒位置，富力希望可籍此增強球隊陣容深度，而從廣州富力外借的中場陳俊樂，亦預料會留隊至季尾。