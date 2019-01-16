【英超】哈利卡尼對曼聯足踝韌帶受傷　需養傷至3月初

正當熱刺處於四線作戰的關鍵時候，主力前鋒哈利卡尼足踝韌帶受傷，需休戰兩個月，預計到3月初才能恢復訓練，相信這名兩屆英超神射手未能在北倫敦打吡復出，更會錯過對多蒙特的歐聯16強兩回合賽事。

在英國時間昨日（1月15日）傍晚，英超球隊熱刺於官網發聲明，交代25歲前鋒哈利卡尼的傷勢。熱刺表示：「經初步評估後，我們確認哈利卡尼在周日對曼聯的比賽中觸傷左腳足踝韌帶。在卡尼養傷期間，我們的醫護人員會一直監察他的情況，預計他可以在3月初重投訓練。」

熱刺前鋒哈利卡尼對曼聯時受傷，球會確認他將休戰至3月初才復操。（Getty Images）

卡尼其後在個Twitter上發文：「受傷是比賽的一部分，我會比所有更努力去恢復，多謝大家的訊息。」卡尼在上場熱刺不敵曼聯0：1的末段，被對手中堅菲爾鍾斯鏟傷。卡尼今季英超22次上陣射入14球，暫與奧巴美揚及穆罕默德沙拿並列射手榜首。卡尼是15/16及16/17球季的英超神射手。

哈利卡尼（右）對曼聯末段時被菲爾鍾斯（左）鏟傷。（Getty Images）

哈利卡尼對曼聯賽後接受隊醫治理。（Getty Images）

如果卡尼到3月初才復操，相信他會至少缺陣7場英超比賽，對手分別是富咸、屈福特、紐卡素、李斯特城、般尼、車路士及阿仙奴。此外，預計他還會錯過幾場盃賽，包括聯賽盃4強次回合對車路士、足總盃第4圈對水晶宮以及歐聯16強對德甲多蒙特的兩回合賽事，其中作客德國的次回合在3月5日舉行。

另外，熱刺另一前鋒孫興慜正代表韓國出戰亞洲盃，可能到2月初才歸隊，這段時間熱刺鋒線捉襟見肘，或要靠洛蘭迪、拉美拿等擔大旗。