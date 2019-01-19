【行山路線】慈雲山法藏寺起步往十二笏 　沿衛奕信徑影吊鐘花

今日帶大家行一條比較易行的路線，每年一月下旬至二月上旬，近春節期間都可在此路線欣賞到可愛的吊鐘花。

前往方法很多，今次選擇了在黃大仙乘小巴到法藏寺起步，沿沙田㘭道慢慢徒步上到獅子亭，路途都有一定斜度，大約需時30-45分鐘。到獅子亭後，旁邊有廁所、士多，如要補給可在此。然後跟着路牌往十二笏方向行，前面會有幾個分叉路，全部靠左行衛奕信徑。

行多兩步便會見到落水泉澳邨的路牌，大家也可由水泉澳邨映泉樓旁邊的山路上來，大約45-60分鐘。到了十二笏，靠右轉入山路，繼續沿衛奕信徑行，直到W48便會開始見到伶仃疏落的吊鐘花，再走前一點，不少吊鐘花就會乍現眼前。一顆一顆茂密的吊鐘大多生長在山徑之下或要抬頭仰望，生得都甚高，在山徑上大部分都只能遠觀，彷彿叫人不要打擾它們一樣。

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欣賞完吊鐘花，繼續沿衞徑徒步到紅梅谷。之後全段路都很易走，不久便開始下山，沙田、大圍就在眼前。轉眼便下降到引水道，再行大約5-10分鐘右面，右面有山徑可落新田圍，如想去紅梅谷就繼續沿引水道行大約20-30分鐘。當見到望夫石，行多10分鐘便右轉落紅梅谷，乘巴士離開。

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吊鐘花是年花的一種，英語名稱更是 Chinese New Year Flower。吊鐘花原來有一段故。首先要追溯至清代，廣州居民常以吊鐘花作為年花，取其「金鐘一響，黃金萬兩」的吉兆。事實上，吊鐘花真的很美，但為何香港未曾見過有得售賣呢？

原來早於百年前，吊鐘樹被砍伐的情況非常嚴重，港英政府遂於1913年立例禁止管有及販賣吊鐘。此法例其後在1937年納入《林務規例》，以制止非法採摘野生吊鐘。1960年代，市民反倒覺得吊鐘諧音「吊終」不吉利，逐漸以桃花取代作為年花，取其「花開富貴」的吉兆。自此，野生吊鐘才得以在郊野保存。

以下是我推測，由於吊鐘在香港是禁賣的，所以在花墟你不可能見到吊鐘花售賣，但有一種花形態最常見，又非常近似的就是所謂「寶蓮燈」。其實花墟的寶蓮燈，真名是「倒掛金鐘」又名「吊鐘海棠」。「真寶蓮燈」的花是一大串的，花期是四至六月，除倒掛外完全不像吊鐘的。不過在花墟叫了幾十年寶蓮燈，正所謂講得多就會變真。吊鐘海棠已被遺忘，寶蓮燈或許是昔日逃避禁售的名稱，當然一切都只是猜測。

【本文獲「一起行山闖蕩去」授權轉載。】