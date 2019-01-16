【NBA】勇士西岸大戰炒金塊　首節入51分　「浪花兄弟」轟62分

杜蘭特首節「完美」，7次起手全中砍下17分，勇士開波就已決心拋開對手。 勇士在首戰轟入51分，刷新了聯盟首節得分紀錄，最後作客以142：111大炒金塊，在西岸榜首大戰勝出，一報開季輸波之仇。

勇士對金塊一開波已經「開Turbo」，杜蘭特7射全中得17分，湯臣及居里分別攻入13、12分。這支衛冕球隊單節射入10球3分，亦是隊史紀錄。勇士轟入NBA新首節最高的51分，拋離金塊13分。

杜蘭特首節箭無虛發，助勇士拋開對手。（Getty Images）

居里今戰專心做「大炮」，不時於外圍開轟。（Getty Images）

勇士3分轟沉金塊

勇士「三巨頭」今仗表現大勇，居里及湯臣各入31分，杜蘭特亦有27分進賬，祖蒙特格連雖然5射僅1中，但全場交出13次助攻，成為球隊今仗的「校炮手」。

湯臣今季表現大起大跌，對金塊表現出色。（美聯社）

金塊今戰雖然大敗，但他們表現絕對不「輸蝕」，全隊並有5人得分上達雙位數字。惟主隊輸在3分火力不及勇士，全隊射入14球3分，遠遜射入21球的勇士，最後以31分之差大敗。

金塊表現絕不輸蝕，惜外圍火力不及對手。（路透社）

吉辛斯有望今周復出。（美聯社）

吉辛斯對快艇復出

勇士贏波之餘，還有另一好消息，就是養傷多時的「新兵」吉辛斯，有機會在今周作客快艇一戰復出。教練卡爾早前曾表示，只要吉辛斯可以上陣，就會即時投入正選5人陣容之中。

吉辛斯去年一月因阿基里斯腱撕裂提早收咧，季後轉投勇士，至今仍在養傷，但復操後一直與勇士教練團隊練習不同陣容下的打法，助他復出後可即時成為戰力。