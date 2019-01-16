【體操】激情舞步加燦爛笑容　美國女將自由體操得完美10分

十全十美的自由體操動作會是怎樣？ 不但只有精湛的技術，還有感染力，令人陶醉。 上周六在美國舉行的女子體操大學挑戰賽，代表加州大學洛杉磯分校（UCLA）出戰自由體操的奧哈絲（Katelyn Ohashi），憑住連貫及優美的動作，配合感染觀眾的笑容，獲得滿分10分；她的比賽片段在網上廣泛流傳。

跨步、彈跳、翻騰落地一氣呵成，純熟的動作，已叫人讚嘆。手舞、足蹈、配合笑容渾然天成，自信的表演，還打動觀眾的情緒。奧哈絲在上周六（1月12日）的大學挑戰賽（Collegiate Challenge）中，代表UCLA出戰女子體操的自由體操項目。她比賽時，台下的隊友除了歡呼，還跟着她翩翩起舞。她充滿激情的演出，得到10分滿分，最後UCLA以總成績197.7分，力壓其餘3間大學，贏得團體賽冠軍。

奧哈絲之前受傷患困擾，未能在體操生涯更上一層樓，近年活躍於不同的大學賽。（互聯網）

UCLA將奧哈絲的比賽片段放上不同的社交網站，至今Twitter有超過3600萬人看過片段，Youtube亦有超過400萬人次觀看，令到奧哈絲近日爆紅。網民紛紛大讚其演出，指她實至名歸，甚至有人認為10分也不足夠。

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA — UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) 2019年1月13日

奧哈絲上周六在自由體操的表演引起網民關注。（互聯網）

21歲的奧哈絲其實大有來頭，曾經是美國體操少年隊的成員，在2013年更力壓現已享負盛名的比拉絲（Simone Biles）贏得美國盃。然而，她飽受傷患困擾，在2013年接受肩部手術，翌年接受背部手術，自此告別精英運動員生涯，近幾年入大學，代表UCLA出戰不同的大學體操比賽。

「表演是我最喜歡做的事。」奧哈絲賽後表示：「你們所見到的，就是我的感受。」她亦很答謝團隊准許她這種像跳舞般的自由體操，「隊友及教練准許我踏上更具個性的路線。」

奧哈絲在自由體操得到滿分10分。（互聯網）

為何在奧運或者世界賽上不見有運動員像奧哈絲那樣表演？前美國體操運動員比錫（Samantha Peszek）解釋：「有時候，在自由體操中的娛樂元素有助加分。」不過她補充：「國際裁判較推崇傳統的自由體操編排方式，所以像（奧哈絲）那樣的表演不會得到在大學挑戰賽般的高分。」

奧哈絲自由體操10分演出片段：