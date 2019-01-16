【英超】曼聯潮玩#10YearChallenge　普巴傻仔髮型慘被公開

近期社交媒體興起玩「十年挑戰」（#10YearChallenge），把10年前的自己拿來跟當下比對。英超球會曼聯也加入戰團，先後上載隊長 路爾斯華倫西亞、中場尼曼查馬迪和保羅普巴當年今日的玉照。 三人之中，只有普巴的舊照「出事」，不過搞笑程度還是敵不過網民充滿創作力量和幻想的改圖。

隊長華倫西亞首先出場，曼聯在官方Twitter發相時點評：「你一點也沒變啊」。

仔細一看，兩張相連表情也如出一轍，但現在33歲的他一身肌肉較10年前更明顯，尤其是腹部。

隊長路爾斯華倫西亞#10YearChallenge（曼聯Twitter截圖）

10年前的馬迪，只有20歲，效力斯洛伐克球隊FC VSS Košice。馬迪由髮型、髮色到髮線也有改變，有趣的是，他持球時的面部表情竟可一模一樣，只能說人的習慣真是不會改變。

中場馬迪#10YearChallenge（曼聯Twitter截圖）

沒有人喜歡重看少年時期的舊照，成長期不知為何總會經歷一段古怪模樣時期。今日25歲的普巴總是走在時代尖端的有型士，誰會料到球會竟毫不留情地找出一張他15歲時，滿面青春豆和髮型不合襯的照片？

不過他向來是玩得之人，亦大方在個人ig轉發這照片，與眾同樂。

普巴#10YearChallenge（曼聯Twitter截圖）

說到創意，球會又怎會及得上網民？

有球迷把普巴照片化身足球遊戲Fifa球星卡，說明是「摩連奴麾下的10年挑戰」，左方是摩連奴帶領之下的普巴，數僅只有55的銅卡球員，右方是蘇斯克查領軍後的普巴，數僅達89的金卡球星。

網民為摩連奴麾下的普巴改圖#10YearChallenge（曼聯Twitter截圖）

表現備受批評的盧卡古，慘成被取笑對象。將10年後的他改圖成禿頭兼大肚腩的大肥佬狀，諷刺這位世界盃後身型暴漲的比利時前鋒。

網民惡搞盧卡古#10YearChallenge（曼聯Twitter截圖）

連格（Jesse Lingard）雖然暫時未被球會在#10YearChallenge揀中，但喜歡Post相的他在Snapchat上載一張小時候和現在的自己，新相一身健碩肌肉，他特別為左方的小連格畫上一條條橫線，非常搞笑。