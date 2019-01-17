【NBA】火箭加時不敵籃網　夏登轟58分　甸維迪14分鐘入25分致勝

夏登（James Harden）要攻入40分或以上，對他來說就似「食生菜咁易」。不過，籃網作客火箭，早就打定主意跟他們鬥攻，兩隊一直鬥到最後，籃網憑第六人甸維迪（Spencer Dinwiddie）在第4節及加時，14分鐘內轟入全場33分中的25分，領軍以145：142力克火箭。

夏登今戰延續對灰熊攻入57分的火力，今戰34射16中（三分19射5中）為球隊砍下58分，另有10個籃板、6次助攻。火箭今仗又有哥頓、PJ德加各入20分。不過，籃網今仗與火箭鬥攻不落下風，全隊有7人得分達雙位數字，其中第六人甸維迪更攻入了全隊最高的33分，他全場22射13中，當中三分8射4中，另交出10個助攻。

夏登轟入58分仍要輸波。（路透社）

夏登連續兩場攻入50分以上，但結果不一樣。（美聯社）

第5季打NBA的甸維迪，在第4節前只得8分，在法定時間還剩9分鐘時入替，最後30秒射入3球外投，逼火箭打加時。這名今場送出10次助攻的25歲控衛加時攻入7分，最後28秒更是射入反超前一球，成為贏波功臣。籃網終以145：142擊敗主場的火箭。

甸維迪助球隊取勝。（美聯社）

捱出頭爭最佳第六人

甸維迪賽後指，今仗贏波盡顯球隊有爭勝決心：「我們是一支堅持到底的球隊，教頭在牆上每每都會寫下堅持二字，這正是我們球隊的風格。」甸維迪2014年至15年成為NBA球員，首兩季為活塞球員，但要到過去兩季在籃網才有突破，今季場均16.7分、5次助攻，令他有機會爭最佳第六人。

勇士 147：140 塘鵝（01美術製圖）