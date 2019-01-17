【殘酷版#10YearChallenge】熱刺阿仙奴互贈空獎櫃　多蒙特都出手

#10YearChallenge熱爆全球，繼曼聯自post球員十年前後照片，一眾敵對球會、球迷亦紛紛出手。一場殘酷非常的「十年挑戰」就此展開。

繼曼聯出手上載隊長路爾斯華倫西亞、中場普巴和馬迪的10年新舊對照後，德甲球隊多蒙特亦加入戰團，不過他們不單post自己球員的對比，還出帖針對爭標對手RB萊比錫。

他們上載的改圖，左方的2009年空白一片，2019年則有RB萊比錫的標誌，諷刺這家2009年5月才成立的球會缺乏歷史，10年前什麼也不是。

殘酷版#10YearChallenge：多蒙特出帖揶揄RB萊比錫什麼也不是。（多蒙特Twitter）

殘酷版#10YearChallenge：RB萊比錫的回應是「我們之前未發力啫」。（RB萊比錫Twitter）

面對多蒙特的冷嘲熱諷，RB萊比錫在Twitter出帖回應。照片上方的2009年是一個空草地，下方的2019年是球隊圍圈象徵團結在一起，以一句：「我們突飛猛進之前」（Just before our growth spurt）回應。

兩支德甲球隊玩得尚算客氣，熱刺和阿仙奴兩支英超北倫敦死敵的球迷便毒舌得多。

殘酷版#10YearChallenge：阿仙奴球迷為熱刺送上一個空空如也的獎盃櫃贈慶。（Twitter）

殘酷版#10YearChallenge：阿仙奴一個空空如也的獎盃櫃，極盡諷刺之能事，他們無視阿仙奴近年曾贏得的足總盃。（Twitter）

互贈「吉」獎盃櫃

一個空空如也的獎盃櫃，在網上老是常出現，以往曼聯球迷常以此恥笑利物浦。現在10-Year Challenge一出，阿仙奴球迷率先發難，左右兩方一模一樣的空獎盃櫃，諷刺熱刺10年來一無所得。

熱刺球迷當然不甘示弱，使出相同一招還擊。這還不止，他們再出招以2009年雲格以及今年艾馬利在球隊輸波時垂頭喪氣的照片，加上一句：「至少阿仙奴表現始終如一」。

殘酷版#10YearChallenge：熱刺球迷以2009年雲加以及今年艾馬利垂頭喪氣的照片，嘲笑「阿仙奴的表現始終如一」。（Twitter）

有球迷還嫌力度不足，把皇馬放滿歐聯大耳獎盃的獎盃櫃跟阿仙奴的並排放在一起，令兵工廠的戰績更顯淒涼。

殘酷版#10YearChallenge：有球迷甚至將皇馬過去10年獎盃櫃變化跟阿仙奴比對，非常殘忍。（Twitter）

阿仙奴球迷當然不會讓熱刺好過，他們繼續發功：「當你以為熱刺什麼也贏不到」，然後在熱刺空空如也的獎盃櫃加上「聯賽排名前過阿仙奴」、「新球場（興建中）」、「給爭標對手壓力」、「世界盃神射手」四大獎座，更抵死地加上一張「遺失水樽」告示，恥笑熱刺獎盃櫃太多空位要開拓「新功能」。

雖然雙方球迷各不相讓，但阿仙奴過去10年間其實在2013/14、2014/15和2016/17三奪足總盃，並在2014、2015和2017三度贏得社區盾，因此獎盃櫃不至空空如也。相反熱刺對上一次贏得獎盃，已是2007/08年的聯賽盃，過去10年真是顆粒無收了。

#10YearChallenge近日熱爆網絡，曼聯在官方Twitter公開普巴舊日傻氣模樣，網民則把世界盃後體重明顯增加的前鋒盧卡古，改成禿頭大肥佬。連格也玩埋一份，在Snapchat放上一張自己小時候的照片跟近照作比對，還在年幼時的照片上加上一條條橫線，令它跟現在一身肌肉的他更相似，非常搞笑。

#10YearChallenge：曼聯日前推出普巴十年前後對照，把他少年時的傻氣樣子公諸於世。（曼聯Twitter截圖）

#10YearChallenge：有球迷把10年後的盧卡古改成大肥佬禿頭樣。（Twitter）