【德國地區聯賽】女教練去年底上任盼護級　「誰大誰長誰正選」

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一句說話，足以掀起幾呎浪。

德國第五級聯賽球隊克洛彭堡（Cloppenburg）12月時聘用女教練胡賓賀絲（Imke Wübbenhorst），她接受訪問時一句話被各大傳媒轉載。

胡賓賀絲（Imke Wübbenhorst）一直在男子球隊踢球直至16歲，曾於下薩克森州的克洛彭堡（Cloppenburg）踢女足，後來轉任助教兩年。直至2018年12月，由於克洛彭堡男足距離護級線達6分，因此球會決定起用30歲的胡賓賀絲。因此，她一個月前成為德國最高五級男子聯賽中，首個女教練。

克洛彭堡因戰績欠佳，去年12月易帥。（克洛彭堡FB）

克洛彭堡今季陣容（按圖放大）

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被傳媒訪問時，不難想像被問到性別有關問題。有記者問到她步入在更衣室時，（男子）球員會否穿好衣服，胡賓賀絲霸氣回應︰「當然不用，我是專業的，我根據下體長度來決定正選。」

她重申曾申請過不同的教練職位，但因她是女性而被拒絕，自己的強項是影片分析。克洛彭堡高層舒路達指聘請胡賓賀絲目標只是想護級︰「這是很容易的決定，我們只在乎質素而非性別。」

胡賓賀絲曾是女足球員，任男足助教2年後終有機會坐正。（資料圖片）

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