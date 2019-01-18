【英超】摩連奴稱現代球會需要體育總監　強調沒有賣過沙拿

上月被曼聯解僱的摩連奴近日接受電視台訪問，雖然他沒有正面談及在曼聯的執教經歷，但他認為上季領曼聯奪得聯賽亞軍是其職業生涯其中一項重大成就，但他表示現代足球的架構需要設有體育總監，分擔領隊的工作。

曼聯上月解僱領隊摩連奴，改聘蘇斯克查為主帥，執教至季尾。在「摩」落「蘇」上之後，曼聯成績反彈。現時仍在待業之中的摩連奴，接受beIN Sports的訪問。據了解，摩連奴與曼聯有協議，不能公然談及執教曼聯時的事，但在這次訪問中，這名葡萄牙籍主帥亦有輕輕帶過。

他說：「如果我告訴你，舉例說，我認為幫曼聯贏得英超亞軍是職業生涯中其中一項最大成就，你可能覺得我瘋狂，這個人不是曾經贏得25個錦標嗎？為何會覺得聯賽第二名是其中一項最大成就？不過，我一直強調，人們不知道這項成就背後的辛酸。有時候，在鏡頭的這一個角度看，會得出不一樣的看法。」

仍很年輕 還想在最高水平執教

55歲的摩連奴表示，他仍沒有退休的念頭，還想在頂級水平的比賽中執教。他說：「我想做教練，我是屬於最高水平的足球，這是我想做的事。我還很年輕，雖然我已經在球壇一段很長的時間，但我幾個星期後才56歲，實在非常年輕。」

摩連奴被炒後一個月，接受電視台訪問。（Getty Images/資料圖片）

現代足球需要體育總監

談及他與球員相處的問題，摩連奴拉到球會架構之上，他說：「我與球員相處得融洽的話，不會是新聞，但如果出問題的話，就是新聞。在現代足球，教練及球員之間總會出現問題。我們已經不再處於一個教練擁有足夠權威的時代，教練本身不夠權威去教育球員，有時還會跟一些未夠專業的球員衝突。」

摩連奴續說：「一間球會的架構由上至下，一定要有個班主、行政總裁、體育總監及領隊。這個架構可以處理到這個時代帶給我們的問題。一間球會一定要有系統及組織，去處理不同的情況。領隊就只做領隊的工作，而不是去負責球隊的紀律，或者教育球員。」曼聯並未設有體育總監，盛傳摩連奴在任時，曾阻撓曼聯加設此職位。

摩連奴談及與球員的相處，他認為球會應加設體育總監，減少領隊的工作量。（Getty Images/資料圖片）

除了曼聯外，摩連奴還交代他與利物浦前鋒穆罕默德沙拿的關係。他藉此機會澄清，他執教車路士的時候，從來沒有賣走沙拿。他說：「我想先談一談沙拿，因為大家說的大多都是錯誤。我是買入沙拿的教練，所以（以為我賣沙拿）是完全錯誤的想法。我有次對巴素利，那時候的沙拿只是巴素利陣中的小將。當我要面對一支球隊時，我會長時間分析對手，我那時就愛上了這個小將。」

十分喜歡沙拿 當初是球會決定賣他

「我買入了這個小將，我說服球會去買他。就算我們已經有很多優秀的進攻球員，例如夏薩特及韋利安，但我仍然叫球會去買他。他只是一個迷失在倫敦的年輕人，他在新世界中迷失了。我們想跟他一起努力，幫他變得更強，但他想踢比賽，不想再等。因此，我們把他外借到意大利，那裏的足球講求技術，也需要體能，是個磨練的好地方。費倫天拿沒有爭冠軍的壓力。當時是球會決定要賣走他，不是我。」

摩連奴續道：「我是買他的人，從來沒有賣過他，我跟他的關係很好。我認為他不會後悔轉會，因為他進步得很好。他那時是個想每個星期都能上陣的小將，但我們無法滿足他。」

摩連奴應beIN Sports邀請，擔任兩場比賽的評述員，分別是卡塔爾對沙特阿拉伯的亞洲盃，以及阿仙奴對車路士的英超。據了解，摩連奴做兩場評述員，報酬超過12萬鎊（約122萬港元）。

摩連奴表示教教車路士時，十分喜歡沙拿（圖），是球會決定賣人而不是他。（Getty Images/資料圖片）