【英超】冬季轉會窗操作大不同　倫敦雙雄今晚碰頭爭前四

「倫敦打吡」今晚凌晨1時半開戰，對於賽前分別排在聯賽榜第4及第5的車路士及阿仙奴來說，今場可謂「爭4大戰」。賽前阿仙奴班主高安基被揭入主以來，對阿仙奴「零投資」，換言之近10年兵工廠於轉會市場的「銀彈」，都是靠球會營運及出售球員得來。今個轉會窗阿仙奴主帥艾馬利（Unai Emery）更表示球隊因轉會費不足，未能買入新球員，只能向其他球隊借入球員以增強戰力；反觀今場對手車路士今個轉會窗則大大不同，先從多蒙特提前簽入美國翼鋒基斯甸普列錫（Christian Pulisic），如今有傳已接近完成簽入阿根廷兩名大將希古恩（Gonzalo Higuaín）及里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）。

近期阿仙奴班主高安基被球迷譏為「吸血鬼」，源於高安基被「踢爆」入主後對阿仙奴的投資為零，卻在他擁有的另一隊NFL美式足球隊洛杉磯公羊（Los Angeles Rams）大灑金錢。多年來未能就陣容補強或簽入一線球星，球迷茅頭當然指向對阿仙奴一毛不拔的班主。

網上流傳高安基由2008年起，對阿仙奴零投資。（網上圖片）

2017年英格蘭足總盃決賽，高安基（右）亦是座上客。（Getty Images）

高安基厚此簿彼，對阿仙奴零投資，卻對另一支所持有的球隊洛杉磯公羊「大手投資」。（Getty Images）

今個轉會窗兵工廠更見淒涼，領隊艾馬利日前接受訪問時表示，球隊一月只能靠借入球員補強。有傳阿仙奴對巴塞隆拿中場丹尼斯蘇亞雷斯（Denis Suárez）有興趣，巴塞為這名西班牙中場僅標價約1,000萬英鎊（約1億港元），但兵工廠卻堅持只能借入球員，令交易依然僵持。

因阿仙奴未能付轉會費，與巴塞有關丹尼斯蘇亞雷斯的交易繼續僵持。（Getty Images）

現時效力中超球會大連一方的比利時翼鋒卡拉斯高（Yannick Carrasco），有傳同樣是阿仙奴的轉會目標。（Getty Images）

反觀車路士今個轉會窗大肆增兵，先從多蒙特買入基斯甸佩利錫。近日更有傳阿根廷前鋒希古恩接近加盟，但所屬球隊AC米蘭需確保自己簽入意甲新星比亞迪克（Krzysztof Piatek）才讓希古恩離隊，所以車路士需要下星期才能完成交易。然而，另一目標辛尼特中場里安度柏利迪斯卻被法甲豪門巴黎聖日耳門「睇中」，故交易出現阻濟。

有傳希古恩將於下星期正式加盟車路士，與領隊沙利再續前緣。（Getty Images）

里安度柏利迪斯具遠射能力，為現時車路士中場所欠缺。（Getty Images）

希古恩加盟後，車路士亦會讓加盟至今表現蹩腳的前鋒莫拉達（Alvaro Morata）轉投馬德里體育會。暫看今個轉會窗表演，藍軍比起同市宿敵兵工廠更見積極。