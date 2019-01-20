【英超】全場僅1次攻門中龍　車路士吞阿仙奴兩蛋　沙利：我好嬲

車路士周六與阿仙奴會師酋長球場，合演倫敦打吡，上半場兩度失守下，最終淨吞兩蛋而回。備受壓力的領隊沙利賽後出席記者會，嚴肅地表達對麾下球員的不滿。

阿仙奴14分鐘由拿卡錫迪先開紀錄，39分鐘再有哥斯尼突破越位陷阱後頭槌破網，最終主場淨勝兩球，贏出這場重要的「6分波」，賽後追至只比車路士少3分，繼續向前4位置進發。

車路士今季表現反覆，頂替干地掌帥的沙利用人屢受質疑，甚至有部分球迷已發聲要求球會將他辭退。

拿卡錫迪14分鐘為阿仙奴開紀錄。（Getty Images）

哥斯尼頭槌為阿仙奴頂成2：0。（路透社）

今場不敵阿仙奴，車路士全場攻門次數與阿仙奴一樣是13次，但命中目標的僅得一球，更是在82分鐘才出現。賽後記者會上，一臉嚴肅的沙利首先用英文表明，接下來將以母語意大利文發言，務求讓專業的傳譯員最準確地將其訊息傳達予球員。

沙利表示：「我必須說，我非常、非常憤怒。這場波的敗因在於球隊的心態，我不能接受這樣。」他更直言：「這一班球員看來很難受到推動。」

沙利對球員今場展示出的態度極為不滿。（Getty Images）

「球員態度不可接受」

沙利續道：「對於己隊今日所採取的態度，我感到非常憤怒；這種態度是不可以接受的。」他認為，球員應當面與他傾談，以解決問題，「最好的情況是，球員與我坦蕩蕩地談論發生了什麼事。我要為球員負責，他們應該抱正確的態度，不然他們不應在這個級別踢波。」

曾多番公開表示希望轉投皇家馬德里的夏薩特，在沙利的排陣下無法穩定地踢出水準。（Getty Images）

基昂：沙利要留隊需努力

阿仙奴名宿基昂在球評節目上的意見一針見血：「在車路士，一切都是短暫的──除了球員。他現在向球員宣戰了；他能夠存活下去嗎？他談及球隊的心態……他需要努力，（不然）球會就會換領隊──他們不會換走球員的。」

基昂更透過車路士球員的舉動來解讀他們心理：「他們已對沙利失去信心。」

日前宣布季後退役的施治，今仗無緣倒戈車路士。（路透社）