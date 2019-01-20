【足球】重點賽果一文睇晒　車路士打吡輸波　阿仙奴曼聯步步進逼

利物浦周六（1月19日）英超驚險反勝「強隊殺手」水晶宮，繼續保住榜首領先優勢；賽前排聯賽榜第四的車路士，同日卻在「6分波」不敵阿仙奴，被兵工廠及同日贏波的曼聯追至只差3分，隨時跌出前4。 法甲方面，上屆冠、亞軍繼續展示「天與地」發展：巴黎聖日耳門主場大勝9球，摩納哥卻慘敗，仍在降班區苦苦掙扎。

英超

車路士作客阿仙奴，星將夏薩特在主帥沙利的戰術系統中無法施展最強威力，最終球隊淨吞兩蛋而回，沙利賽後受訪時毫不留情地批評麾下球員。值得留意的是，近3場第二次失分後，「藍戰士」雖然在聯賽榜繼續排第四，但只領先阿仙奴與曼聯3分，來季歐聯參賽資格岌岌可危。

另一邊廂，季初表現未如理想而一度徘徊中游位置的曼聯，在看守領隊蘇斯克查帶領下愈戰愈勇，擊敗白禮頓後英超已錄得6連勝，連同盃賽計算更是7戰全勝。紅魔靠這一段強勢拋離其他力爭上游的球隊，目前與阿仙奴同得44分，大有機會後上殺入前4。

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英超：拉舒福特第150次為曼聯上陣，射入一球。（Getty Images）

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+ 4 + 3 + 2

法甲

衛冕的PSG近年雄霸法甲，前季曾一度打破壟斷奪標的摩納哥，今季卻無止境地沉淪。摩納哥今場主場面對斯特拉斯堡，由車路士來投的西班牙中場法比加斯連續兩場正選上陣，但同樣在1月新加盟的中堅拿杜開賽7分鐘就領紅被逐；人少打人多的情況下，即使法卡奧一度追成1：2，對手戰至69分鐘亦有球員被逐，摩納哥最終仍要慘負1：5，賽後以20場得15分的戰績續排聯賽榜尾二，僅比包尾的甘岡多1分。

巴黎聖日耳門較早前在法聯盃爆大冷主場不敵甘岡遭淘汰出局，今次聯賽重遇，PSG眾將未有再留手，除了卡雲尼與麥巴比齊齊大演帽子戲法，另一王牌尼馬亦貢獻兩個入球。應屆世界盃季軍功臣梅尼亞尾段再錦上添花，最終PSG大勝9：0，與3年前的勝仗並列球隊歷來最大法甲勝利。

法甲：卡雲尼個人連中三元，助PSG大炒對手9隻光蛋。（視覺中國）

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