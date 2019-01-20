【運動公社】梅利可貴之處在場外　身體力行聲援男女平等

梅利掛拍，使人惋惜的不只是一位曾經與祖高域、費達拿、拿度並舉的「四大天王」即將與大家告別（當然四人實力是否相等，另當別論），更是他的直率和道德勇氣，在網球乃至體育界特別可貴。梅利之可敬，在於他為體育界性別平等的議題敢於表態，以男子運動員來說是異數。 撰文︰高俊賢@運動公社

梅利與英國人的距離

蘇格蘭一日不脫離聯合王國，梅利依然是英國體壇的傳奇，但令人訝異的是，他在英國的歷史地位，和受人尊崇的程度，比不上另一位英國網球傳奇漢文（Tim Henman）。論戰績，漢文在四大滿貫單打最佳成績僅入四強，世界排名最高紀錄是第四，在溫布頓場館外的草坡也以他命名。

梅利的職業生涯成就已超越了漢文，他是自1936年的Fred Perry後，首位獲得英籍溫布頓男單冠軍，卻仍然得不到與同等的尊崇。這不是競技上的問題，而是政治。

為英國一圓本地薑捧起溫布頓獎盃之夢，卻得不到絕對認同。（Getty Images）

身為蘇格蘭人，梅利明言支持蘇格蘭獨立，2006年世界盃也不忌諱表明自己不支持英格蘭，因此他受過網絡欺凌。有英國的愛國網民曾經這般祝福他：

Wish u had been killed at Dunblane, you miserable anti-British hypocritical little git. Your life will be a misery from now on.（你這可悲而虛偽的反英死蠢，真盼望你死在鄧布寧。你一生從今開始多災多難。）

梅利完場後為球迷簽名的場面，還有多少次？（Getty Images）

網民不惜搬Dunblane慘劇來侮辱梅利，這是他的童年陰影。1996年，他就讀的Dunblane Primary school爆發校園槍殺案，涉案槍手射殺17人後吞槍自殺，而梅利是當年悲劇的倖存者。梅利一方面受此侮辱，另一方面貴為蘇獨支持者，在網球界的成就卻仍然被視為大英的榮耀，獲英國媒體大肆吹捧。

英國人截然不同的取態，可見愛國主義的虛妄。套用幾個月之前對大坂直美的評論，落在梅利身上也不過分：梅利心裏有多認同自己是英國，又或者反過來說英國人心裏有多認同他是自己人，其實皆不重要。最重要的是，他今天仍憑着英國人這個身分取得榮耀。

梅利在本屆澳網賽前記者會暗示，可能在本屆溫網後掛拍，在記者會上真情流露，流下男兒淚。（Getty Images）

非典型運動員

梅利愛哭，對某些人來說不太討好——不論中西，皆認為男兒有淚不輕彈，偏偏梅利很易流露真性情。而且，他離不開母親Judy左右，令人覺得他是「裙腳仔」。值得一提的是，梅利罕有地聘請法國女子球手莫莉絲蒙（Amélie Mauresmo）作為全職教練，顛覆了網球壇一貫的性別定型。

梅利本人也憶述，在他的網球生涯裏深得女性幫助，使他深信女性跟男性從事相同工作時，應該得到同等待遇，並且以平等眼光看待女性為網球運動的付出。他甚至提及，自己很享受男女混雙的比賽經驗（先後與Heather Watson、Laura Robson拍檔），並曾長時間投入與女子選手練習。梅利強調，網球早期的訓練，在於擊球技巧、手眼協調以及建立對比賽的態度，無論男女都應該獲得同等的訓練和教育。

梅利於2014年至16年邀請大滿貫得主莫莉絲蒙為教練，當時引起討論。（Getty Images）

體育運動的性別差異，例如各種形式的社會標籤、男女子收入不均，當下固然無法立即消除。但是，梅利的表態提醒世人，消除差異只是「非不能也，實不為也」，而且對於推廣網球運動，乃至社會整體進步，都充滿意義。更難得的是，他是作為較為強勢的男性一方，為女性發言。誰能躋身網球界名人堂，靠的不僅是競技上的成就，還應該包括在球場外能賦予網球運動的新內容、新意義。在後者一項，梅利應當與金夫人（Billie Jean King）相提並論。

重溫梅利的網球輝煌時刻（按圖放大）：

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