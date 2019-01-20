【英超】賴恩巴布望於富咸發揮所長　嘆利物浦年代未能適應文化

作為一時的「未來希望」，賴恩巴布在利物浦曾被寄予厚望。 可惜，他的潛能始終未被真真正正「發掘」出來，巴布2011年離開時就跟着潛下去。 2019年，巴布再戰英超，但今次不是加盟勁旅，反而是在降班區苦苦掙扎的富咸。巴布不是為了什麼，回來皆因「在英超有未完成的事」。

巴布在冬季轉會窗，由比錫達斯轉投富咸，2011年離開利物浦後重返英超。過去8年轉會7次，32歲的巴布成為了足壇浪人。在利物浦年代，巴布被視為荷蘭新一代希望，但可惜未能完全發揮潛能。

2011年離開利物浦，巴布仍對英超念念不忘：「我覺得我在自己的足球生涯已達成不少成就，但另一方面我又覺得在英超仍有未完成的事。」

【英超】利物浦舊將賴恩巴布回歸英超 有信心助富咸護級

巴布由比鍚達斯轉投富咸，為他近8年第7度轉會。（視覺中國）

巴布指自己在利物浦時未夠成熟，又未得到足夠支援去進步。（Getty Images）

未能習慣英式走上走落

比起21歲時轉投利物浦，巴布覺得現在自己更成熟：「我希望可以如利物浦那時應承我的那樣成長，以及得到正確的指導，令自己成為更好的球員。」巴布表示效力「紅軍」時未有更上一層樓有很多因素，「或應在荷蘭多待一兩年」。

英超第23輪 2018年1月21日 凌晨12：00 富咸 Vs 熱刺 now621台直播

巴布2011年轉投賀芬咸，開始了他的浪人生涯。（Getty Images）

巴布指過去10年自己變得更成熟。（Getty Images）

這名荷蘭國腳指當時自己首次出國獨居，又要適應新文化，而且英式足球要求自己助攻助守，亦是一大挑戰。「我來自阿積士，踢的是4-3-3，作為一個翼鋒，他們不想你去防守。」英式足要翼鋒當中場走上走落，這令到巴布難以適應：「尤其是（到英超）第一年，他們未有教我如何去做好這方面的工作，要自己去領悟，所以我第一年才會踢不出穩定性。」巴布為利物浦上陣146場，錄得22個入球，2011年轉投賀芬咸，展開了長達8年的浪人生涯。

巴布近年成為荷蘭國家隊不可或缺的一員。（Getty Images）

10年過後更成熟

兩年前助比錫達斯奪土超的巴布，指10年過後自己已經不一樣：「現在的我無論是生活或是足球上都有更多經驗，自己亦更成熟，今次回來是個好挑戰，我想把握今次機會，好好看自己可以踢得怎樣。」再踏英超綠茵場，對熱刺一戰，將可見到巴布這10年的成長程度。