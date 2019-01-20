【傑出運動員選舉】吳安儀笑對「星中之星」：順其自然 已盡所能

本年度香港傑出運動員選舉由今日起至2月14日接受公眾投票，大會今午舉行記者會公布詳情，參選運動員及運動隊伍近百人到場。 去年重摘「星中之星」的前世界一姐吳安儀對衛冕以平常心面對：「順其自然，自己已盡力打好每一場比賽，可做的都做了。」

去年香港運動員在雅加達亞運和國際賽事上突破自我為港爭光，於亞運共錄46面獎牌更是歷屆之冠，「牛下女車神」李慧詩勇奪兩金成今屆「星中之星」大熱，已７度獲選「8傑」的安儀對獎項表示「順其自然」，惟擔心能否出席頒獎禮，「因為為今年世界賽延遲了，之前都是世界賽後緊接頒獎禮，今年日子好像很接近，希望不會錯過了『體壇奧斯卡』這項盛事吧！」

眾星呼籲市民踴躍投票。（葉詩敏攝）

安儀明日將飛往英國打今季首個男子賽，「希望能走得更遠（晉級）。」（葉詩敏攝）

28歲的安儀去年榮登女子桌球世界第一，成亞洲之光，今年把目標放在男子賽上，「與教練的目標一致，今年想打多一些男子賽，如果男子與女子賽撞期的話，自己都會選擇男子賽那邊。去年其實都打少了一站女子排名賽，排名分不是自己最在意的，反而想參加不同的比賽，令自己進步。」這名香港「一姐」明日便會出發往英國出戰男子賽桌球挑戰巡迴賽（Challenge Tour），盼為新一年打響頭炮。去年在男子Paul Hunter經典賽順行躋身正賽，安儀坦言希望今季能再進一步：「走得愈遠愈好。」

完成巡迴賽後，她將馬不停蹄到比利時出戰女子排名賽，直到農曆新年年初一才返港，她笑謂期待回來後吃點賀年食品。

「我們的夢想都需要大家支持。」（葉詩敏攝）

香港欖球隊在亞運決賽打破宿命擊敗日本熱血奪金，是今屆傑運「最佳運動隊伍」超級大熱門。（葉詩敏攝）

呂麗瑤獲最具潛質提名

呂麗瑤去年在亞運女子100米欄奪得64年來香港首面田徑單項亞運獎牌，獲總會提名「最具潛質運動員」獎項，她稱感謝總會提名：「沒有說遲不遲，總會是根據過去一年成績去提名，我覺得田徑總會都是很公道和透明的總會，因此有幸被提名潛質運動員很高興。」她笑言「有潛質」即總會覺得自己可以取得比亞運銅牌更高水平的成績，會繼續努力。

呂麗瑤未有因亞運銅牌放慢腳步，期望今季能打破PB，造出13.2秒再取得個人突破。（葉詩敏攝）

亞運以打破個人最佳成績（PB）的13.42秒摘銅，她坦言時間比獎牌重要，「獎牌之外最重要是時間，雖然這不是我們滿足的時間，但至少可看到在我、教練、總教練和總會的合作之下是有進步的。這真的是不容易，因為每一次的PB都是運動員的極限，這幾年一直有進步是相當鼓舞，希望可保持下去。」

呂麗瑤將在下周六遠赴澳洲參與3個比賽提升狀態，為4月展開的亞錦賽備戰。「希望能造出上季未能達標的13.2、13.3時間。」

石偉雄相隔3年後再獲提名「8傑」，他透露目前在練「怪獸級」跳馬新動作，「向後兩周加轉體360度，是朝鮮李世光命名動作，難度很高。」（葉詩敏攝）