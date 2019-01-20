【田徑】周漢聶破陳家豪3000障港績　楊文蔚七項全能封后

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香港長跑界改朝換代，繼早前徐志堅取代前輩吳輝揚成為香港最快華人全馬跑手，由陳家豪保持的男子3000米障礙賽香港紀錄，今天被周漢聶於香港田徑系列賽第一站打破，新紀錄為9分15.03秒。

值得一提的是，楊文蔚於今站賽事轉戰七項全能，結果壓倒一眾對手封后。

陳家豪的舊港績為9分19.43秒，於2012年創造。這個紀錄去年險被余顯華打破，後者於2018年的香港城市田徑錦標賽跑出9分24.46秒。

來到今年，周漢聶正式取代陳家豪，成為新一代王者，今天在香港田徑系列賽第一站跑出9分15.03秒，比舊紀錄快超過4秒。亞軍為余顯華，時間是9分28.54秒，季軍由楊雋導奪得，時間是10分38.23秒。

事實上，周漢聶堪稱文武雙全，既修讀中大心理學系，彈琴也達演奏級，如今更是香港紀錄保持者。

周漢聶（前）在香港田徑系列賽第一站跑出9分15.03秒刷新3000米障礙賽香港紀錄，亞軍為他身後的余顯華。

其他賽事方面，「跳高女神」楊文蔚轉戰七項全能最為矚目。女子七項全能需要挑戰100米跨欄、跳高、鉛球、200米、跳遠、標槍及800米，楊文蔚「由頭帶到尾」，以4094分贏得冠軍，鄧伊程及區嘉琳分奪亞季。

「跳高女神」楊文蔚轉戰七項全能，她以「由頭帶到尾」姿態輕鬆贏得冠軍。

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