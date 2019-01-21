【意甲】C朗射手榜首受挑戰　沙柏達轟4球　老將連續10仗有士哥

阿特蘭大在今輪意甲聯賽作客戰榜尾球隊費辛隆尼（Frosinone），阿特蘭大由狀態大勇的前鋒杜雲沙柏達「大四喜」，助球隊大破主隊5：0。哥倫比亞箭頭杜雲沙柏達近況甚勇，在近7場聯賽攻入13球，與C朗拿度及加利亞雷拉並列射手榜榜首。

阿特蘭大作客戰榜尾的費辛隆尼，該支今季「升班馬」在聯賽9仗未嘗一勝，開季至今僅得1場勝仗，今仗在主場接受阿特蘭大的挑戰。阿特蘭大在11分鐘開紀錄，基安盧卡文仙尼（Gianluca Mancini）頭槌頂入。

哥倫比亞藉前鋒杜雲沙柏達（Duván Zapata）在其後時間「個人表演」，先在44分鐘頭槌得手，擴大比數。該名27歲的前鋒，在下半場3度建功，兩球近射及一球頭槌，助球隊作客大數費辛隆尼5隻「光蛋」。

杜雲沙柏達今仗「兩頭兩腳」合共轟入4球，助阿特蘭大作客大破對手。（Getty Images）

現年27歲的杜雲沙柏達在今季由森多利亞轉投阿特蘭大後，表現大躍進，曾經在意甲聯賽兩破班霸祖雲達斯的大門，助球隊力保不敗。他在今仗前，連續6場聯賽皆有進帳，亦首度在意甲大演帽子戲法，並且攻入9球，勢不可擋。

沙柏達在今仗單場攻入4球，取得職業生涯首次「大四喜」，7場聯賽中轟入13個入球。沙柏達至今累積14個聯賽入球，與C朗拿度及加利亞雷拉（Fabio Quagliarella）並列射手榜首位。

杜雲沙柏達在今季轉投阿特蘭大後，表現大熟大勇，在近7仗聯賽攻入13球。（Getty Images）

另一位同列射手榜首的球員，森多利亞老將加利亞雷拉在今輪聯賽對費倫天拿，在完場前連入兩球反超前，但亦未能保勝果至完場，結果打成3：3 平手。該名35歲的森多利亞隊長，寶刀未老，在近10仗披甲的聯賽中皆有入球，攻入12球，與杜雲沙柏達一同累積14球，追平C朗拿度。

35歲的森多利亞隊長加利亞雷拉，在今仗梅開二度，助球隊賽和費倫天拿。（Getty Images）