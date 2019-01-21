【桌球大師賽】特林普奮戰14年首度封王　粉碎奧蘇利雲8冠夢

奧蘇利雲在大師賽決賽，對特林普離奇失準，最後以4：10不敵「準神」。雖然未能完成8奪大師賽壯舉令人覺得可惜，但「火箭」今戰兩次打出Century，離前無古人的職業生涯1000棒破百已進入最後倒數階段，只要打多9棒，奧蘇就可以創造歷史。

特林普2005年成為職業球手，多次奪得冠軍，但大師賽卻是首次入決賽。面對已7奪大師賽榮譽的奧蘇利雲，這名29歲英格蘭球手未有膽怯，旋風掃落葉連取4局，第1個小節就以7：1遙遙領先。

特林普表現大勇，最終贏得自己首個大師賽冠軍。（Getty Images）

特林普力抗火箭反擊奪標。（Getty Images）

雖然火箭在休息過後表現有好轉，更打出了職業生涯第990、991棒Century，但特林普未有洩氣，最後取得致勝局分，終以10：4首度捧起大師賽冠軍獎座。這亦是他2011年英國桌球錦標賽封王後，第2次在「三大賽」奪標，只要贏得世界桌球錦標賽，特林普就可以成為桌球史上第11名「三冠王」。

奧蘇利雲恭賀特林普，縱使為失冠感失望。（Getty Images）

奧蘇利雲與職業生涯1000棒破百愈來愈近。（Getty Images）

奧蘇利雲：決賽輸波失望

未能再改寫大師賽最多奪冠次數，奧蘇利雲賽後大讚特林普表現：「恭喜特林普，他打得真的太好了，與他對壘落後1：7，要反勝幾乎沒可能，我已經盡力反撲，但仍是不夠。今年表現不錯，但在決賽輸波自然會有點失望。」

火箭今季要創造歷數應該不難。（Getty Images）

雖然失冠，但奧蘇利雲近年一大目標：職業生涯1000棒Centuries，已經進入最後倒數階段。這名5屆世界冠軍，今戰打出兩棒破百，已累積到991棒破百，今季餘下還有不少比賽，看來今季要完成千Cues破百應該不難。