【英超】摩連奴批曼聯支持不足　轉會多制肘　以哥帥高普作例證

曼聯換帥後一直順風順水，蘇斯克查至今仍保持全勝。 前主帥摩連奴近日開腔發炮，自稱在位期間未得副主席活華特支持，未能創建自己心目中的隊伍，與自己教波風格及文化格格不入，才會導致成績不似預期。 為了證明自己所說是對的，摩帥更以曼城的哥迪奧拿及利物浦主帥高普作例子。

摩連奴離開曼聯後，在看守領隊蘇斯克查帶領下，已經連贏7仗，但人腳上未有變動，外界都認為這與將帥不和扯上關係。不過，摩連奴在訪問中暗示，這支「紅魔」不少人腳都並非自己想要的球員。

「對我來說，作為領隊的我不能只專注於足球上,也要為球會準備未來的事。」摩連奴在電視節目中說。執教紅魔第3季被炒，摩帥認為自己在轉會上沒有足夠的支持：「我想未來始於原則，這比起外人眼看及評論的足球更重要。一個領隊最重要的工作，就是為球會帶入文化、原則，這些事都相對複雜。」

蘇斯克查帶領曼聯起死回生。（Getty Images）

不少在摩連奴指揮下踢不出水準的球員，在蘇帥幫助下「回復正常」。（Getty Images）

哥迪奧拿、高普作案例

摩連奴認為要成功最緊要是有球會高層背後支持：「但我們今時今日有曼城這樣的例子，哥迪奧拿在首季並非冠軍，對他來說該季很艱辛，因為人人都期望他的曼城永遠是贏家。」

曼城在哥迪奧拿上任後，第2季就贏得聯賽冠軍，摩帥認為曼城陣中已有冠軍級球員如阿古路、高柏尼，「哥迪奧拿下了多個出色的決定，但這些決定都是獲得（球會）支持。」

摩帥認為在轉會上太多制肘，未能令他組建自己理想中的曼聯。（Getty Images）

摩連奴暗批活華特支援不足。（Getty Images）

「例如他不想要薩巴列達、沙格拿、高拉洛夫及基歷治，那個夏天他將4人送走了，換來了4個閘位球員。他是有人在背後支持的。」

不只哥帥，摩連奴認為高普同樣亦是有利物浦班主及高層撐腰，才可以建立一支有力爭標的球員。他指高普入主購入多名球員，如艾利臣比加、雲迪積克、沙拿、文尼等，高普慢慢為利物浦「建立了深度」。

摩連奴認為哥迪奧拿可以在上任第2季就奪得聯賽冠軍，是因為他有球會支持買入自己心儀的球員。（Getty Images）

摩連奴認為做領隊要成功，不時都取決於可否「挑選跟隨自己足球意念的球員」，之後才講領隊自身的功力。