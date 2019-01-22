【NBA】勇士作客大炒湖人　居里試圖入樽出醜：「神拒絕了我」

NBA周二上演勇士作客湖人，戰至第三節，勇士已領先逾30分。史堤芬居里截走了湖人的傳球，單刀直入「紫金軍團」重地。 主隊眾將眼見這兩分保不住了，都放慢腳步，豈料出人意表的事發生了。

勇士在第三節還剩2分鐘時，居里在禁區偷走了湖人的誤傳，即時發動快攻。這名兩屆常規賽MVP回頭一看，眼見沒有人在自己後面，決定做一件自己不常做的事：入樽。

當一切都準備就緒，居里竟然「跣腳」，一屁股坐下在地上，但皮球未出界，兩軍球員如夢初醒，趕上去爭波。伊古達拿快一步，將球拍給了已起身並走到三分線外的居里，後者即時起手外投，皮球由左邊底線飛到右邊，三分王竟然「大針」。

居里嘗試入樽出事。（Getty Images）

居里「中招」逐格睇（按圖放大）

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湯臣轟44分平紀錄

勇士最後以130：111大勝，今仗轟入44分的K湯臣，首10次外圍起手未有一失，追平了柏臣斯在2014年寫下的最多連續命中3分紀錄。上陣27分鐘，20投17中，怒轟44分，湯臣本應是今仗焦點人物。不過，居里的入樽「出事」，反而搶盡了其風頭。

湯臣今仗轟入44分，卻被居里搶了風頭。（美聯社）

湯臣明言會找機會嘲笑好拍檔一番。（美聯社）

湯臣不諱言會找機會揶揄共事多年的拍檔：「我很高興居里沒有受傷，但這一定會上『Shaqtin the Fool（名宿奧尼爾嘲笑現役球員窘態的節目環節）』，他現在沒什麼事，但我一定會找機會笑他。」

居里賽後輕鬆面對出醜一事。（路透社）

「像個入了糖果店的小孩」

卡爾教練賽後亦談及了愛將出醜一事：「你認為居里會來個大力入樽嗎？你有見過他入樽嗎？我想那球頂多只是個像是入樽的上籃。」卡爾又指每個NBA球員，久而久之都會遇上這樣的事。

居里賽後笑說：「像個入了糖果店的小孩一樣，半場沒有其他人，我想嘗試一些之前未試過的事，但神不讓我這麼做。一件又一件惹笑的事，就算最佳的球員都會出事。」