【英超】南特起飛小型機失蹤　卡迪夫城新援E沙拿身處機上

英超護級分子剛宣布以破紀錄轉會費加入卡迪夫城的阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）驚傳噩耗！英國傳媒報道，伊美利安奴沙拿在當地時間周一晚登上私人飛機，由前球會所在地法國南特前往卡迪夫城時，飛機突然在英倫海峽奧爾德尼島（Alderney）附近時失蹤。

消息指，一架由南特飛往卡迪夫城的小型飛機，在當地時間昨晚8時23分在雷達上失去聯絡。英國海岸防衛隊已派出部隊一直搜索。有法國傳媒其他在社交網站Twitter上表示，伊美利安奴沙拿可能是機上兩名乘客之一。

英國有小型飛機失蹤，英超球會卡迪夫城擔心新簽前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）登上了該班機；沙拿現時仍失去聯絡。

卡迪夫城表示，會方仍未能聯絡上伊美利安奴沙拿，而他亦未有在社交網站上對任何人作出回覆。

伊美利安奴沙拿在Twitter上最新的帖文，是英國時間周一晚8時09分發出，貼上了自己與南特球員的大合照，並向隊友告別。

阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿現年28歲，上半季在南特攻入12個法甲入球。平均每114.75分鐘就入1球。他於今年1月才公布以破卡迪夫城轉會費紀錄轉戰英超，為球隊爭護級。沙拿簽約至2022年，轉會費達1,700萬歐元，是卡迪夫城史上最貴收購。