【英超】疑似E沙拿最後留言曝光　死亡預告稱非常恐懼向家人告別

英超卡迪夫城前鋒伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）依然失蹤，事件再有新發展！一段疑似E沙拿失蹤前錄音今日於網絡上流傳，有指是E沙拿「出事」前將錄音傳送予朋友，錄音中透露自己所乘搭的飛機或許快將墜毀，以及表達自己當時非常恐懼，伊美利安奴沙拿的前波爾多隊友迪亞高路蘭（Diego Rolan）確認收到訊息。

本由法甲球會南特轉會至卡迪夫城的阿根廷前鋒伊美利安奴沙拿，失蹤已接近兩日。今日網上流出一段疑似他出意外前的錄音，當中他講出飛機即將墜毀，對爸爸表示自己當時非常恐懼，內容疑似遺言，不禁令人再三擔心現時伊美利安奴沙拿的情況。英國警方繼續搜尋，但警方表示乘客及機員生還希望渺茫。

阿根廷《奧萊報》亦公開了沙拿在飛機失蹤前發在聊天群中的一段錄音。內容大意為：「兄弟們，你們都還好嗎？我感覺很疲憊，我一直在南特處理事情，現在在前往卡迪夫的飛機上，但是飛機看起來似乎要解體了。我下午就要到了，然後明天下午開始和卡迪夫訓練，和一個新的團隊並肩作戰。」

不久之後，沙拿又發了一條音頻：「兄弟們，你們怎麼樣啊？如果在一個半小時之內沒收到我的任何消息，我覺得也許該派人來找我了……我現在開始感到害怕了……」這是薩拉失聯前向外界發出的最後一條消息。有法國傳媒指，有沙拿前隊友證實曾收過有關訊息。

E沙拿失蹤前錄音英文翻譯。（網上圖片）

沙拿在錄音中亦提及其父親；阿根廷傳媒引述其父表示，他是被友人告知兒子出事。他說：「我當時在工作，我無法相信此事，我現在很絕望。希望能夠出現好的消息，我不知道到底是發生了什麼。我的家人當時並不清楚任何情況，是我通知了他們。對於沙拿和我們所有人來說，這次加盟卡迪夫城本是向前邁進了巨大的一步，他是一個永遠都在戰鬥的年輕人。」

伊美利安奴沙拿的新球會卡迪夫城，亦有一班球迷發起祝福活動。雖然這位阿根廷前鋒仍然未為球隊上陣，但卡迪夫城的球迷亦自製頸巾、球衣祝福。

卡迪夫城球迷亦發起祝福活動，為E沙拿禱告。（路透社）

南特球迷亦繼續其祝福，希望這位前球員平安。（路透社）