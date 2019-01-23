【澳網】卡露蓮娜比列絲高娃力挫細威　第3盤連贏6局後來居上

落後1：5，要後來居上伴隨不少壓力，但捷克女將卡露蓮娜比列絲高娃卻將不可能變成可能，在澳網女單8強對「細威」莎蓮娜威廉絲，第三盤背水一戰，最後連贏6局後來居上，以6：4、4：6、7：5擊敗美國女網神人，殺入4強鬥日本球手大坂直美。

卡露蓮娜比列絲高娃首盤乘「細威」未入局，先以6：4取下第一盤。雖然細威其後一盤仍是有不少無壓力下犯錯，但表現大有改善，上網多有斬獲，「比娃」次發得分率急降亦成為次盤細威扳平的因素。

第三盤首兩局二人仍是你來我往，但比娃由第3局起被細威「打窒道氣」，美國女球手即時把握機會連取4局。比娃落後1：5之下終於「醒神」取回一局，細威該局亦扭傷足踝，戰局發生了劇變。

細威先輸一盤，但其後愈戰愈勇，差點就入4強。（Getty Images）

細威第三盤扭傷足踝，戰情又再起變化。（Getty Images）

威廉絲雖然負傷，但仍十分勇猛，差點就可以擊敗比列絲高娃，惟未能把握兩個Match points，被比娃扳成5：5平手。比娃追成平手後愈戰愈勇，其後一局成功破發，最後一局在細威一板正手打落網後，比娃在這個兩小時大戰勝出。

比娃最終完成今屆至今最佳Comeback。（Getty Images）

比娃下回對手將是大坂直美。（Getty Images）

「沒有人比細威危險」

比娃賽後直言細威在比賽中一直改善表現，而自己一度陷入被動，但對手在最後一盤表現不穩，自己乘勢把握機會贏波。殺入4強，比列絲高娃將要與「日本細威」大坂直美，爭奪決賽的入場券。26歲的比娃明言大坂是個「危險的球員」，但同時亦信心滿滿地說：「沒想到人比細威更危險了。」