【英聯賽盃】卡尼、阿里傷出長唞　熱刺明日殘陣鬥車路士

繼隊中頭號射手哈利卡尼（Harry Kane）早前傷出及孫興慜續戰亞洲盃外，熱刺傷兵名單再添一員。上輪英超2：1險勝富咸的賽事中，熱刺中場迪利阿里（Dele Alli）尾段受傷，賽後證明大腿受傷，需休息至三月頭才有機會復出。這消息對熱刺無疑是重大打擊，明日深夜作客車路士的英聯賽盃次回合賽事，熱刺需要以殘陣出戰。

雖然作客富咸能夠全取三分，但87分鐘阿里傷出，卻對熱刺長遠構成重大影響。熱刺領隊普捷天奴（Mauricio Pochettino）賽後坦承，「看來情況（阿里傷勢）不太好。」經過診斷後，這名英格蘭中場需要休養至三月頭才能復出。整個二月份熱刺需要兼顧英超、歐聯賽事，冬季轉會未有買人動靜之下，普帥可用之兵更加緊拙。

雖然攻入一球，但阿里於87分鐘因大腿傷出而需被調離場。（Getty Images）

阿里傷出長抖，對熱刺可謂雪上加霜。（Getty Images）

失去阿里後，尼高度（Georges-Kevin Nkoudou）有機會迎來「上位機會」。這位法國翼鋒於2016年由馬賽轉投熱刺，但一直以來均缺乏上陣機會，加盟三季間僅為熱刺上陣500分鐘。上季更外借至另一支英超球隊般尼，可惜表現平平，上陣8場未有任何入球助攻。且看他能否「把握」這次傷患潮，於熱刺成功上位。

相信尼高度（14號）上陣機間會隨之而大增。（Getty Images）

首回合熱刺領先1：0，今場對手車路士近況平平，沙利上仗對阿仙奴派出「無鋒陣」，卻僅錄得尷尬的1次射門中框數據。有傳希古恩（Gonzalo Higuain）已從米蘭飛抵倫敦，將與車路士簽約，以租借形式由AC米蘭加盟。在今季車路士攻力疲弱的情況下，希古恩或許能成為藍軍的新救星。

Gonzalo Higuain spotted in Italian airport as Chelsea deal edges closer #CFChttps://t.co/Iyc4VA41Wn — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) January 23, 2019