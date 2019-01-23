【英超】警方繼續搜尋E沙拿　法國海軍派偵察機協助救援

E沙拿失蹤已超過一日，雖然警方繼續搜救工作，但已表示過機員及乘客生還希望渺茫。 不過英警方仍作出4個眾人仍生還的假設，將會以「眾人登上機上救生艇」的可能性去進行搜索工作。

阿根廷籍的E沙拿，今月以破球會紀錄1700萬歐元，由法甲南特轉投英超卡迪夫城，日前與隊友道別後，登上Piper PA-46 Malibu型號小型飛機前往卡迪夫，但在英倫海峽根西島附近失蹤，英國當局翌日即派直昇機、飛機及巡邏艇，從海空兩路搜索，但首日未有得到任何線索。

E沙拿最近轉投卡迪夫城，可惜登上飛機後至今仍無音訊。（視覺中國）

警方列出數項沙拿仍在生的假設。（視覺中國）

根西島警方香港時間周三（23日）晚，於twitter公開了4項機員及乘客仍生存的假設。

1.他們在某地着陸但未能聯絡。 2.他們在海上降落，被經過的船隻拯救但未作聯絡。 3.他們在海上降落，並坐上了機上的救生艇。 4.飛機在撞落海中，他們仍在海上。

根西警方表示，將會以第3項假設─即登上了救生艇─為搜救的主要方向。根據海峽群島空中搜救隊表示，4項假設中第4項的生還率最低，因為「水溫非常寒冷，會令人極快失溫」。

南特球迷近日於市內集會，為E沙拿祈禱。（視覺中國）

卡迪夫城球迷亦到球場外留下祝福物品，希望E沙拿仍然平安。（美聯社）

法國海軍協助救援

據當局最近更新，現時有3架飛機及1架直昇機進行搜索，「並會翻查衛星圖象、手提電話數據，去尋找任何對搜索行動有幫助的蛛絲馬跡」。

研究過事發當時潮水及天氣後，根西警局表示搜索行動將會定在一個目標地區，認為該處最有可能會找到線索。法國方面周三亦確實，將會派出海軍的偵察機協助搜索隊。