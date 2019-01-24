ABL聯賽球員遇人身威脅　黑人陳建州：不能接受，聯盟需正視

誰是灣仔修頓室內場館被集郵最多的藝人/籃球員？可能是台灣藝人陳建州（黑人大哥）。筆者第一次買票到修頓室內場館看球賽，是2011年1月13日，正正是由余文樂成立的橫洲工業，對決黑人大哥帶領的Love Life，那場慈善邀請賽目的是為成長希望基金會籌款。 撰文︰邱益忠

我在2017年專欄《【余文樂結婚了．博評】與其抽佢水自High，不如學佢闖出一片天》提過，那場比賽改變了香港籃球文化，把業餘籃球聯賽風氣推上高峰，組隊風氣大盛，全港業餘籃球隊的數目超過1,500支，籃球氣氛比以往生色不少。

筆者早前撮合中學老友、萬希泉創辦人沈慧林與東方龍獅籃球隊合作，推出球會專屬腕表。本月20日東方龍獅主場對寶島夢想家，筆者提早進場，沒想到有緣與黑人大哥聊聊籃球，問他經營及管理寶島夢想家的心得，他說自己曾當過球員，明白籃球員的苦處，但同時鼓勵球員大膽Dream Big，勇於追求自己的夢想！

夢想家主將Tevin Glass對菲律賓火焰一役意外劃傷Peter John Ramos，引起餘波。（寶島夢想家FB）

比賽期間，穿上整齊西裝的黑人大哥非常投入，不時鼓勵隊員全力拼戰，賽後亦逐一和球員擊掌，領袖風範盡現。賽後約200名香港球迷排隊和黑人大哥合照，有求必應的他竟站在同一地方和球迷舉機自拍，足足用了30分鐘才完成這個「感謝祭」。

擔任球隊老闆及領隊從來不是容易的事，話說來港前一星期（13號），寶島夢想家主場險勝菲律賓火焰73︰72一戰中，主力Tevin Glass在防守火焰洋將Peter John Ramos時伸手干擾，意外地劃傷對方,。Peter John Ramos臉部當下濺血，但球證未有吹罰，令他怒火中燒，繼續投訴，連領兩次T Foul被逐離場。

東方龍獅主場對寶島夢想家一役，余文樂亦有現身支持黑人陳建州。（寶島夢想家FB）

沈慧林（中）曾經找來傅家俊及胡兆康合作，今次與東方龍獅大搞新意思。（作者提供）

Peter John Ramos經紀人Sheryl Sanchez Reyes在比賽後在Twitter聲言："dear tevin glass , watch out! that was a low blow you know it! SEE YOU IN MANILA! being physical and being a dirty ass player is different! unlucky you that you hurt PJ RAMOS that way .. I don't like it”，其中「SEE YOU IN MANILA」使用全大寫，明顯有隱喻。

黑人大哥昨晚（23日）接受筆者電話訪問時說：「我覺得不能接受，（Reyes發言）讓球員感到害怕，球團的立場是保護球員不受生命威脅。維護球隊及ABL聯盟形象，我也曾講過『生命共同體』，這次威脅事件不正確處理的話，會傷害整個聯盟，所有球隊都會受到牽連」。寶島夢想家內部開會研議後，以書面方式行文向聯盟表達關注。

Sheryl Sanchez Reyes涉嫌於網上威脅寶島夢想家球員。（Twitter截圖）

香港球迷或許不熟悉Sheryl Sanchez Reyes，她對菲國籃球壇有一定影響力，最近代表作是牽線前湖人球星奧當（Lamar Odom）前往菲律賓，披上Mighty Sports球衣出戰「杜拜籃球錦標賽」。

寶島夢想家與菲律賓火焰今季常規賽仍會對戰兩次，當中3月17日是作客菲律賓，筆者期望屆時不要發生不愉快事件，否則多年來ABL聯盟建立的正面形象會嚴重受損。

筆者（左）與黑人大哥（左二）合照留念。（作者提供）

作者邱益忠介紹︰2010年開始在台灣《美國職籃》撰寫NBA專欄，及後又接受本港幾間媒體邀請，寫下籃球講下愛情，自封「愛情.運動專欄作家」搏君一笑。2016年加入亞洲運動及體適能專業學院（AASFP），一心為大眾推廣體適能行業資訊。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】