ABL聯賽球員遇人身威脅　黑人陳建州：不能接受，聯盟需正視

誰是灣仔修頓室內場館被集郵最多的藝人/籃球員?可能是台灣藝人陳建州(黑人大哥)。筆者第一次買票到修頓室內場館看球賽,是2011年1月13日,正正是由余文樂成立的橫洲工業,對決黑人大哥帶領的Love Life,那場慈善邀請賽目的是為成長希望基金會籌款。 撰文︰邱益忠

我在2017年專欄《【余文樂結婚了.博評】與其抽佢水自High,不如學佢闖出一片天》提過,那場比賽改變了香港籃球文化,把業餘籃球聯賽風氣推上高峰,組隊風氣大盛,全港業餘籃球隊的數目超過1,500支,籃球氣氛比以往生色不少。

筆者早前撮合中學老友、萬希泉創辦人沈慧林與東方龍獅籃球隊合作,推出球會專屬腕表。本月20日東方龍獅主場對寶島夢想家,筆者提早進場,沒想到有緣與黑人大哥聊聊籃球,問他經營及管理寶島夢想家的心得,他說自己曾當過球員,明白籃球員的苦處,但同時鼓勵球員大膽Dream Big,勇於追求自己的夢想!

夢想家主將Tevin Glass對菲律賓火焰一役意外劃傷Peter John Ramos,引起餘波。(寶島夢想家FB)

比賽期間,穿上整齊西裝的黑人大哥非常投入,不時鼓勵隊員全力拼戰,賽後亦逐一和球員擊掌,領袖風範盡現。賽後約200名香港球迷排隊和黑人大哥合照,有求必應的他竟站在同一地方和球迷舉機自拍,足足用了30分鐘才完成這個「感謝祭」。

擔任球隊老闆及領隊從來不是容易的事,話說來港前一星期(13號),寶島夢想家主場險勝菲律賓火焰73︰72一戰中,主力Tevin Glass在防守火焰洋將Peter John Ramos時伸手干擾,意外地劃傷對方,。Peter John Ramos臉部當下濺血,但球證未有吹罰,令他怒火中燒,繼續投訴,連領兩次T Foul被逐離場。

東方龍獅主場對寶島夢想家一役,余文樂亦有現身支持黑人陳建州。(寶島夢想家FB)

沈慧林(中)曾經找來傅家俊及胡兆康合作,今次與東方龍獅大搞新意思。(作者提供)

Peter John Ramos經紀人Sheryl Sanchez Reyes在比賽後在Twitter聲言:"dear tevin glass , watch out! that was a low blow you know it! SEE YOU IN MANILA! being physical and being a dirty ass player is different! unlucky you that you hurt PJ RAMOS that way .. I don't like it”,其中「SEE YOU IN MANILA」使用全大寫,明顯有隱喻。

黑人大哥昨晚(23日)接受筆者電話訪問時說:「我覺得不能接受,(Reyes發言)讓球員感到害怕,球團的立場是保護球員不受生命威脅。維護球隊及ABL聯盟形象,我也曾講過『生命共同體』,這次威脅事件不正確處理的話,會傷害整個聯盟,所有球隊都會受到牽連」。寶島夢想家內部開會研議後,以書面方式行文向聯盟表達關注。

Sheryl Sanchez Reyes涉嫌於網上威脅寶島夢想家球員。(Twitter截圖)

香港球迷或許不熟悉Sheryl Sanchez Reyes,她對菲國籃球壇有一定影響力,最近代表作是牽線前湖人球星奧當(Lamar Odom)前往菲律賓,披上Mighty Sports球衣出戰「杜拜籃球錦標賽」。

寶島夢想家與菲律賓火焰今季常規賽仍會對戰兩次,當中3月17日是作客菲律賓,筆者期望屆時不要發生不愉快事件,否則多年來ABL聯盟建立的正面形象會嚴重受損。

筆者(左)與黑人大哥(左二)合照留念。(作者提供)

作者邱益忠介紹︰2010年開始在台灣《美國職籃》撰寫NBA專欄,及後又接受本港幾間媒體邀請,寫下籃球講下愛情,自封「愛情.運動專欄作家」搏君一笑。2016年加入亞洲運動及體適能專業學院(AASFP),一心為大眾推廣體適能行業資訊。

【註:文章不代表香港01立場;譯名由作者提供;標題為編輯所擬】