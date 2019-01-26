【葉天佑】一山不能藏二虎　獨行俠的新秀抉擇

今年對於獨行俠球迷，可說是相當特別的一年，在達拉斯奮戰超過廿年的德國槍Dirk Nowitzki很有機會在賽季結束後退役，舊時代的句號還沒劃好，獨行俠新時代的序幕就急不及待要打開，歐洲的年輕MVP Luka Doncic在比賽上大放異彩，尚未正式重建的獨行俠，似乎已讓球迷們看到新英雄。然而新人勝舊人，去年被獨行俠挑選的Dennis Smith，竟因此一年之間由希望變成球隊的障礙。 撰文︰葉天佑

Luka Doncic的傑出表現使他成為球隊與球迷的新寵兒，原先被視為重建希望的Dennis Smith似乎被冷落，而事實上他的發揮空間的確因Luka Doncic而受限，球權減少、上陣時間減少、最終表現亦不如往年，平均得分由15.2分下跌至12.6分、助攻數亦由場均5.2個跌至3.9個，更加上坊間往往用Luka Doncic與他比較，使他的表現更顯得不濟。

Dirk Nowitzki很有機會是最後一季征戰NBA，獨行俠來季將迎來新時代。（資料圖片）

Dennis Smith Jr.上陣時間、數據明顯不及新秀球季（按圖放大）

擁有勁爆體能與彈跳力的Dennis Smith被喻有Russell Westbrook的影子，可惜是優點缺點也極為相似，Dennis Smith進攻時控球時間太長，體能滿分但並非一個好的傳球者與場上指揮者，與Westbrook不同的是，他沒有或者未能夠與如Kevin Durant般的球隊一起成長。

他與Luka Doncic同時上陣未能夠產生特別好的化學效果，至少數據上告訴我們，兩位至今搭配共同上陣近700分鐘，但進攻時平均在每百回合只得到100.9分，這樣的效率只比在聯盟塾底的公牛為好。而Dennis Smith早前受傷後就一直報病而缺陣，球隊、教練與他之間不和似乎浮上水面，獨行俠要交易走這位2017年第九順位球員的傳聞，甚囂塵上。

DONCIC第一季NBA已大熟大勇，迅即成為獨行俠核心。（資料圖片）

獨行俠隨即陷入兩難局面，Dennis Smith去年雖然曾被重建希望，但表現更好亦只是二年級生，賽季結束後Kyrie Irving 與 Kemba Walker等明星級優秀控球後衛都會變成自由球員，相較之下，聯盟其他各隊也許願意靜待夏天的來臨，直接簽下頂級控衛，即使是重建球隊或薪酬空間有限的球隊，希望在自由市場中尋找年輕控衛，Terry Rozier與D'Angelo Russell也會在今夏成為自由球隊，選擇之多令獨行俠的叫價能力再度減弱。

Dennis Smith的球權被DONCIC分享，今季失去昔日風采。（資料圖片）

在如此商業環境的現實下，最新消息是除非有十分誘人的開價，否則獨行俠將會留下Dennis Smith，但球隊到底有沒有信心能夠使他重新融入Luka Doncic加入後的變化，即使無法成為另一隊浪花兄弟，至少改變現時1＋1＜2的慘況。Dennis Smith與獨行俠總教練Rick Carlisle的不和已是公開的秘密，據報導總教練Carlisle已致電Smith道歉，並肯定他的價值，然而作為聯盟二年級生就曾與球隊和教練不和已成不變的事實，問題球員的標籤會否伴他而回頭影響他的身價，再次減低其他隊伍對他的興趣。

幸好的是，獨行俠以高薪簽回來的Harrison Barnes（年薪2400萬美元）、Wesley Matthews（年薪1860萬美元）與DeAndre Jordan（年薪2290萬美元）即使在過去未有產生預期的效果，但後者二人的合約今季完結，而如果Barnes跳出球員選項的話，就意味著小牛有差不多6000萬美元價碼到自由市場尋找ALL-STAR級的球員加盟，Luka Doncic的拍擋，也許到時候才真正出現。

獨行俠來季多將約滿，加上有球員或被交易走，誰是DONCIC拍檔言之尚早。（資料圖片）

天勾手記 - 籃球世界︰天勾老伯希望將超越球賽的故事，將那份無法忘懷的熱血感人，透過文筆傳給同路人。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】