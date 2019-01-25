【英足總盃】蘇斯克查挾全勝訪阿仙奴　「雙線取佳績有望坐正」　

曼聯暫代主帥蘇斯克查帶領紅魔在各大賽事7連勝，使蘇斯克查「坐正」的呼聲愈來愈高。蘇斯克查的兩位前隊友傑斯及史高斯亦出言力撐，指他上任後曼聯的表現大為改善，今仗作客阿仙奴力爭8連勝。

曼聯在蘇斯克查上任後，球隊表現脫胎換骨，各大賽事連勝7場，其中包括在聯賽作客1球力克熱刺。6場聯賽全取18分，曼聯現時與第4位的車路士僅差3分，與熱刺相距7分，在下半季有望挑戰更前位置。在今晚深夜的足總盃第4圈賽事，將作客酋長球場，與阿仙奴爭奪晉級。

蘇斯克查挾上任全勝之勢，作客衝擊阿仙奴，力求足總盃再進一步。（Getty Images）

傑斯（Ryan Giggs）大讚蘇斯克查帶領的曼聯比之前大相逕庭，全隊上下亦樂在其中。傑斯表示蘇斯克查只要保持強勢，有望正式成為曼聯主帥，「曼聯近期的戰績提升不少，加上職球員亦十分享受，球隊內外也非常融洽。只要蘇斯克查延續強勢，在聯賽榜殺入前四，以及在歐聯或足總盃取得好成績，屆時相信大有可能『擔正』。」

傑斯指蘇斯克查如果在這半年間，聯賽及盃賽亦取得好成績的話，大有機會「坐正」正式成為曼聯主帥。（Getty Images）

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在早年亦曾擔任曼聯看守主帥的傑斯，深明成為曼聯暫代主帥的壓力，表示現時蘇斯克查領軍的7連勝並非易事。

該名紅魔著名左翼相信，曼聯現時的狀態，有望於足總盃再進一步，「不少人認為暫代領隊沒有壓力，但曼聯是世上最偉大的一支球隊，必然受到一定的壓力。蘇斯克查領軍下連贏7場，即使面對任何球隊亦絕非容易。今仗戰阿仙奴對他也是另一挑戰，但球隊最近的氣勢不俗，相信有望再度過關。」

曾任曼聯看守領隊的傑斯，指無論曼聯迎戰任何球隊，需要取得7連勝亦並非易事。（Getty Images）

另一曼聯名宿史高斯（Paul Scholes）曾在摩連奴執教期間，批評摩帥的戰術保守。如今，蘇斯克查接任後，大打進攻足球。該名前英格蘭中場指蘇斯克查率領曼聯重回熟悉的樣貌，「自蘇斯克查上任後，感覺熟悉的曼聯回來了。畢竟，蘇斯克查曾經是紅魔球員，對球隊十分了解，他是不折不扣的『曼聯人』，他清楚知道如何助球隊返回正軌。」