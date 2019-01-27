【來稿︱陳葦如】買人豪爽　用人謹慎

近來亞洲盃進行得如火如荼，也讓轉會市場交易較受冷落，但不經不覺巴塞隆拿已經在轉會市場上大幹一場，一月到目前為止已先後簽下四名球員，包括即時以100萬歐元從沙素路借用奇雲保定、120萬歐元從華倫西亞借用中堅梅里路，而價值7500萬歐元的荷蘭新貴法蘭基迪莊和法國年青中堅杜迪保雖然來季才正式加盟，但已率先宣佈來投。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

很少球隊會在冬季轉會窗大灑金錢，巴塞隆拿在2013到17年間亦未有在冬季轉會窗花過一分一毫，但一切在2017年夏天開始轉變，那一年尼馬以二億二千萬歐元的代價離隊，自此之後巴塞隆拿在每個轉會窗都變得積極，尼馬離隊後，球隊已動用了五億三千三百萬歐元買人，收購的類別範圍亦相當廣，有過億歐元身價的古天奴、奧斯文丹比利這樣的進攻球員，也有像保連奴、維達爾的實幹型中場；朗格利和耶利美拿則是中路防守球員。

美斯仍是巴塞隆拿主將，未來會落在法蘭基迪莊等年輕人身上嗎？（資料圖片）

巴塞隆拿收購（按圖放大）

而自從去年夏天由法國名宿艾比度取代羅拔圖費蘭迪斯成為技術總監後，球隊跟法國球壇的關係也變得密切，有像朗格利和杜迪保這樣的法國人加盟，巴西翼鋒馬干亦是從波爾多來投。

至於最新確認從阿積士加盟的法蘭基迪莊，是球隊力壓巴黎聖日爾門、曼城等勁敵而成功引入，這位21歲中場是荷甲今季傳球次數第二多，傳球成功率第三高的球員，看來風格上會頗為適合，加上阿積士和巴塞隆拿素來頗有淵源，遠至球王告魯夫、尼斯堅斯，到近代的迪保亞兄弟、門將施利臣都是從這支荷蘭勁旅轉投過來，法蘭基迪莊已是歷來第八位從阿積士直接加盟的球員。

自從去年夏天由法國名宿艾比度取代羅拔圖費蘭迪斯成為技術總監後，巴塞隆拿跟法國球壇的關係也變得密切，有像朗格利和杜迪保這樣的法國人加盟，巴西翼鋒馬干亦是從波爾多來投。（資料圖片）

法蘭基迪莊要到下季才正式披上巴塞隆拿球衣，另一新兵奇雲保定已在週中國王盃正選登場，在教練華維迪強調需要讓美斯休息，球隊需要輪換的狀況下，加納人聯同阿蘭拿、馬干組成三人攻擊線，但效果一般，以0比2不敵西維爾，終止球隊連續39場賽事都有入球的勢頭。不過，賽後華維迪認為上季在國王盃投入了很多，也最終能夠取得冠軍，今年陣容上多作調整，是最合適的應對方法，而聯賽則希望保持現有的分差。

碧基、布斯基斯、拿傑迪錫等已不年輕，巴塞已購入多個年輕人。（資料圖片）

本週巴塞隆拿將會作客基朗拿，這場原本被計劃安排在北美上演的加泰隆尼亞打比，最終還是留在本土進行，而基朗拿這支中游球隊已經有兩個月未曾取勝，要阻擋巴塞隆拿看來很困難。

本週西甲賽事時間表：

632台直播賽程

26/01 19:55 西維爾 對 利雲特

26/01 23:10 馬德里體育會 對 基達菲

27/01 01:25 利根尼斯 對 艾爾巴

27/01 03:40 華倫西亞 對 維拉利爾

27/01 18:55 華拉度列 對 切爾達

27/01 23:10 基朗拿 對 巴塞隆拿

28/01 01:25 畢爾包 對 貝迪斯

28/01 01:25 皇家蘇斯達 對 韋斯卡 （633台）

28/01 03:40 愛斯賓奴 對 皇家馬德里

29/01 03:55 艾拉維斯 對 華歷簡奴

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】