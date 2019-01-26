【英足總盃】盧卡古靚助攻　山齊士開紀錄　曼聯贏阿仙奴3：1

英格蘭足總盃第四圈重頭戲周五（1月25日）上演，曼聯作客老對手阿仙奴，憑山齊士與連格3分鐘內閃電入兩球，以3：1贏波晉級。今仗正選上陣的盧卡古為隊友穿針引線，交出兩記漂亮助攻。

在蘇斯克查帶領下於英超與盃賽合計累積7連勝的曼聯，今場作客鬥阿仙奴，拉舒福特與安東尼馬迪爾雙雙休戰，由盧卡古與倒戈的山齊士擔正，羅美路則取代迪基亞把關，惟傳聞獲巴塞隆拿垂青的馬達續居後備。

盧卡古助攻山齊士開紀錄

自蘇斯克查上任起大踢進攻足球的紅魔，維持積極進取風格，頻頻向阿仙奴後防施壓。31分鐘，盧卡古巧妙傳球予不在越位位置的山齊士，儘管施治已封窄射門角度，但山齊士拗腰射入，曼聯領先1：0。

倒戈的山齊士建功，助曼聯打破缺口。（路透社）

開紀錄僅兩分鐘後，曼聯就成功擴大比數，盧卡古右路快放後傳中，離門約12碼的連格輕鬆射破施治十指關。

43分鐘，藍斯左路傳中，拿卡錫迪勉強出腳只能改變方向，但無人看管的奧巴美揚最後仍能將皮球送入網，為阿仙奴追成較接近的1：2。

連格接應盧卡古助攻入波，曼聯一度領先阿仙奴兩球。（路透社）

奧巴美揚為阿仙奴收窄差距至1：2。（路透社）

哥斯尼被踢傷流血

下半場展開不久，阿仙奴隊友哥斯尼與盧卡古爭波時倒地，意外被後者踢中頸部，軍醫花了好幾分鐘才能為他止血，隨後被調離場。阿仙奴被迫變陣，蘇斯克查看準時機作調動，換入靈活快速的拉舒福特和馬迪爾，收起山齊士與盧卡古。

馬迪爾補中奠勝

82分鐘，普巴起腳射彈地波，施治擋出不遠，馬迪爾快一步補射，施治今仗第三度失守。

哥斯尼意外受傷流血，軍醫入場治理，隊友們都十分關心其情況。（路透社）

哥斯尼狀甚痛苦，無法繼續比賽，被換離場。（路透社）

羅美路有水準演出，阿仙奴無法再攻破曼聯大門，結果以1：3落敗。曼聯延續強勢，又贏一場，連勝走勢已增添至8場，下周中聯賽將會先於主場對般尼，周末再作客李斯特城，10連勝在望。

馬迪爾後備落場建功，為曼聯奠定勝局。（路透社）

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