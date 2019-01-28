【王若獅】澳網主場專搞concert　外國體育城咩玩法？

上回講到，香港大球場的與啟德體育園的新球場有你冇我，起了新的，舊的就大幅縮小，其實是跌入了二元對立的偽命題。 我們要想的是，如何令香港「食得落」3個具規模的球場，大球場變身中型球場的同時，又不會令啟德新場淪為大白象。其實「體育園」搞得好，係可以好型，要數成功例子，不妨由最近睇足兩個禮拜的澳洲網球公開賽主場館開始。 撰文：王若獅

承辦澳網的Melbourne Park，其主場館是Rod Laver Arena（1.5萬人），副場叫Melbourne Arena（1萬人）和Margaret Court Arena（7500人），除此之外還有41個網球場和一個活動中心。單一個Melbourne Park已經夠大，但其實它只是整個體育城的三分之一，其毗鄰的Olympic Park及Yarra Park分別擁有一個3萬人的足球場和容納10萬人的板球場。它們組成的「墨爾本體育及娛樂城」，面積足有76公頃，等於2.7個啟德體育園，或者如4個維園般大。

Melbourne Park，其主場館是Rod Laver Arena（1.5萬人），副場叫Melbourne Arena（1萬人）和Margaret Court Arena（7500人）。（Getty Images）

拿澳洲的體育城跟香港相比，也許並不公平，畢竟他們有澳網、澳職聯、亞冠盃、國內的板球及欖球聯賽，觀眾群廣闊太多。不過，體育城靠體育搵食，大抵只是美好的願望，利用其多元化的場地舉行娛樂活動，才是成功經營之道。

翻開Melbourne Park及Olympic Park的年報（兩者由同一機構管理，Yarra Park由板球會獨立管理），發現去年Rod Laver Arena除了澳網兩星期的比賽，其實一個體育比賽都沒有（表演性質的摔角算不算？），相反整年共舉辦了46場演唱會，當中名字包括「歌神」張學友。若總計兩個公園的所有設施，去年澳網以外共舉辦了317場體育比賽及演唱會，吸引超過250萬人次使用。

政府之前預計啟德體育園於2022至2023年間完成。（政府新聞網圖片）

啟德體育園設計構想圖

讓我們將目光由澳洲回到香港，類似的模式在香港是否行得通？其實香港一早已經係咁。

紅館全名雖然叫香港體育館，但去年只用了12日舉行3項體育賽事，其餘時間大都是為演唱會所用。事實上，紅館已無法應付龐大的演唱會需求，連劉德華喉嚨痛腰斬個唱後想補場都不能。

政府明言啟德體育園主場館的設計，會考慮演唱會的隔音與舞台需求，正是為此鋪路，所以筆者認為，大球場改建成約2萬座位的足球場時，並不會減損啟德主場館的使用率。若啟德分擔了部分演唱會需求的話，紅館可空出檔期舉辦更多體育活動，例如改裝成泳池及舉辦籃球賽便早有先例。這種「三場分流」規劃，使用彈性及成本效益更高。

香港大球場每年在七欖時滿座，把其餘時間都比下去。（資料圖片）

一個體育園是否成功，使用率只是指標之一，更重要的是如何藉體育園將體育推廣至社區之中。墨爾本體育園內廣闊的公共空間及大部分體育設施，全年均開放公眾使用，平衡了搞活動與公眾需要。

至於2014年落成的新加坡體育城Sports Hub，去年舉辦過教練培訓班、NBA少年訓練營、羽毛球、曲棍球、游泳訓練班等，在WTA年終賽舉行期間，更夥同社區組織推廣，讓體育走入社區。

特區政府常提到的「盛事化、普及化、精英化」策略，新加坡至少做到前兩者。興建體育園只是發展的第一步，然而往後政府的長遠規劃才叫人憂心。講咗等於做咗，由申辦亞運到鳳凰計劃，我們中過太多次伏，這次給我們一點希望好嗎？

香港大球場何去何從？（資料圖片/余俊亮攝）

文：王若獅

「體育像人生，是從無數挫折中振作，然後又跌低再爬起的無盡修煉。筆者喜歡說運動員的故事，發夢有朝一日香港人能真正欣賞體育。」

【註：文章不代表香港01立場；標題為編輯所擬】