【澳網】大坂直美拒絕停下腳步　劍指跨年全滿貫

澳洲網球公開賽女單決賽，大坂直美（Naomi Osaka）以盤數2︰1力挫姬維杜娃，21歲便成為兩項大滿貫得主兼世界排名第一。她在奪冠翌日的傳媒日回應問題時，展現成熟的思想。她的終點遠不止於此。

興奮了一晚，大坂直美仍然清楚未來的路︰「網球世界是總有下一項賽事，所有人都需要努力訓練，渴望贏得更多，因此我不肯定自己是否已很滿足。」成為莎蓮娜威廉絲後首個連贏兩個大滿貫的女子球手，大坂的目標還是偶像細威︰「（效法細威連贏4個大滿貫）的想法在我腦海中，現實要打好每一個比賽就對了。」

大坂直美稱小時候打網球至今，成為大滿貫得主絕對是夢想成真。（路透社）

大坂直美與靦覥分不開（按圖放大）

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去年同一時間世界排名只是72，大坂直美在最新的世界排名升上第一。被問到一姐之位是否來得很快時，她回答得很有理智︰「外人看來的確這樣，對我而言每次訓練及比賽都好像很快過，但實際上不是。我很清楚要犧牲很多才達到高水平，成為世界第一的過程不快，反是漫漫長路。」

於日本大阪出生，3歲時隨家人移居美國，父親為海地裔美國人，母親為日本人，令她往往要回應身份認同問題。她直言2020東京奧運將是主場作賽，住在日本的爺爺一定很興奮。