【澳網】祖高域大勇K.O.拿度　7奪男單冠軍創歷史

祖高域在澳網男單決賽，遇上拿度合演「世界1哥對2哥」的一戰。原本以為二人會打出精彩一戰，豈料祖高域打得拿度無還手之力，前者更直落3盤擊敗拿度，成為史上首名7奪澳網男單冠軍的球手。

祖高域首盤入局較快，第2局就已打破拿度發球局。拿度落後3局後，第4局面臨破發之下，力挽狂瀾取回一局，即時揮拳振士氣。不過，祖高域在首盤表現較佳，就算與拿度大鬥正手抽擊都佔盡上風。拿度有點「手緊」，第7局嘗試正手抽擊時，竟然打中自己大腿，因而「抽空氣」。狀態大勇的祖高域，在首盤第一發得分率100%的情況下，以6：3先拔頭籌。

祖高域狀態大勇。（路透社）

拿度完全處於劣勢。（路透社）

拿度落後一盤總算回魂，但祖高域未有「跌Watt」，拿度仍是未能取得任何甜頭。再者，祖高域發球局十分「硬淨」，而且接發亦予取予求，令拿度感受極大壓力。祖高域最後以6：2再取一局，離7奪男單冠軍只差一步。

拿度多次失手，難掩失望心情。（路透社）

祖高域大勇創歷史

戰局入到第3盤，仍是未有改變，今仗有不少無壓力犯錯的拿度，依然沒有起色，與祖高域「對抽」無法佔先，就算得到破發機會，亦會因為自己失手而讓祖高域保住發球局。

最終祖高域在未有被破發的情況下，以6：3取得最後一局，第7度捧起澳網男單冠軍，成為賽事史上第一人。拿度自2009捧起澳網後，一直都與這項賽事冠軍無緣，今次已是他自09年後第4次入決賽，可惜仍是無法再嘗澳網冠軍的滋味。

祖高域：「急不及待明年再來」

拿度賽後恭喜祖高域，大讚對手打出超高水準。拿度又指自己不會放棄：「我會繼續努力求進，會繼續戰鬥下去。」成為「澳網之王」的祖高域識英雄重英雄，激讚拿度在9月受傷後，一直到澳網才復出，但已經打入決賽更令自己一度陷入苦戰，「絕對是完全演繹何為鬥心」。祖高域憶述自己一年前接受手術，「可以（冠軍身分）站在觀眾們面前」，令自己語塞。

澳洲是祖高域的福地，他首個大滿貫正是2008澳網決賽擊敗桑加得到的，之後分別贏過4次梅利及2次拿度。值得一提的是他7晉澳網決賽都全勝，今場擊敗拿度後，他是史上第一個7奪總網男單錦標的人。