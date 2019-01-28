【花式溜冰】華裔13歲天才少女劉美賢　最年輕全美錦標賽冠軍

兩日前，花式溜冰界最新一顆明星誕生。13歲的劉美賢（Alysa Liu），成為史上最年輕的全美錦標賽冠軍。 另一個華裔名字，把3連冠的陳巍（Nathan Chen）鋒芒遮掩不少，身高仍只有4呎7吋，連踏上頒獎台也要其他選手拉她一把，由出生那刻開始，她的生命已注定不平凡。

「爹哋，為什麼我的外表跟其他人不一樣？我不像是中國人。」3年前，Alysa問爸爸劉俊。

身為父親只好從實招來，「你有一個生理上的母親（biological mother），也有一名代母（surrogate mother）」。她有一名10歲妹妹和9歲三胞胎弟妹，全部由代母所生。

劉俊（Arthur Liu）大力支持女兒劉美賢（Alysa）參與花式溜冰運動。（Alysa Liu Instagram）

劉美賢（Alysa Liu）以13歲之齡，成為美國史上最年輕全美錦標賽冠軍。（Getty Images）

劉俊的祖家在四川重慶，碩士畢業後在大學教英文，1989年天安門事件後離開中國，25歲的他接連攻讀MBA和法律學位，當上律師。

每天上班途中都會經過一個溜冰場，讓他想起崇拜的關穎珊（Michelle Kwan），當時心想：「溜冰也許會適合活躍的大女兒吧？」

1994年關穎珊在全美花式溜冰錦標賽得到亞軍時，也是13歲。（Getty Images）

就這樣，Alysa 5歲開始學習溜冰，「她一開始已可在冰上行走自如，追着一起上堂的成人，嘗試跟他們傾談和做朋友。」弟妹之後跟着學，但只當成興趣，爸爸劉俊也玩過兩次，均受傷收場而放棄。

外向好動兼膽子大，令Alysa與花式溜冰成為絕配。在現行計分制度下，高難度跳躍動作越多，越容易拿高分。她日前在全美錦標賽自由滑（Free Skate）項目做出8次三周半跳，包括一次接連做出兩次三周半跳，這是首位美國女子選手做到的創舉。

劉美賢（Alysa Liu）日前在全美錦標賽自由滑（Free Skate）項目做出8次三周半跳，這套高難度動作助她後上擊敗上屆冠軍泰內爾（Bradie Tennell）封后。（美聯社）

利平斯基：「別忘記這名字」

這套動作讓她後來居上超越上屆冠軍泰內爾（Bradie Tennell），成為最年輕的全美錦標賽冠軍。

1997年利平斯基（Tara Lipinski）以14歲之齡刷新此紀錄，為NBC擔任賽事評述的她大方地說：「紀錄是用來打破的」，並盛讚小妮子是非凡的天才，「她剛進入少年期，卻已具備老練選手的技術和鬥志。」利平斯基更揚言：「別忘記這名字，她將會推動美國新一代溜冰選手。」

2005年8月出生的Alysa，還有半年才到14歲。

有別於大部分女子花式溜冰選手，Alysa擅長跳躍動作。（Getty Images）

10歲那年贏得中級組全國冠軍，2017年在新手組別嘗試作七次三周半跳得第四，同年她在香港舉行的亞洲花式溜冰公開賽得到亞軍，是她首個國際賽獎項，2018年成為少年組歷來最年輕全國冠軍，一大堆紀錄，等着她去改寫。

劉俊在全美錦標賽現場看女兒Alysa作賽，等待評判評分的緊張時刻。（Getty Images）

最驕傲的爸爸

有趣的是，利平斯基在1997年全美錦標賽擊敗的賽事大熱門，正是劉俊的偶像關穎珊。Michelle 1993年初度亮相該賽事得第六名，次年得到亞軍，那年她又是13歲。女兒超越偶像成就，他應該是位非常自豪的父親。

劉俊坦言，「她的進步完全超越我的想像」，「她想參加奧運和世界錦標賽，她知道自己想要什麼。」

利平斯基大讚改寫她紀錄的劉美賢（Alysa Liu），預期她是美國花式溜冰界未來的領軍人物。（美聯社）

「我喜歡跳躍」

包括關穎珊在內，高難度跳躍動作是不少女子溜冰選手相對較弱的地方，Alysa恰好相反最愛跳躍，旋轉動作反而把她考起，「對我來說，它們（旋轉）比跳躍更難，因為那需要伸展，我實在不在行。」

即使年紀輕輕，已熱愛向高難度挑戰，「我喜歡（溜冰）總有無盡東西去學，每天也要學習一些新事物」。

「我不是來這裏輸的。」接受底特律報章訪問時，這句充滿霸氣的宣言，美國溜冰界的未來似乎已在她掌握之中。

Alysa與教練等待分數連環圖

劉美賢（Alysa）坦言自己並不擅長需要大量伸展的旋轉動作。（美聯社）

難以預知的未來

能否真正做到這點，有如利平斯基一樣稱霸全國賽後再在奧運奪金登頂，還有很多客觀因素，首先是傷患。

小妮子膝上已有傷疤，臀部多處傷口，未來要避免重大傷患，還要適應身體發育帶來的轉變。

「我可以想像自己在最高水平作賽」，Alysa說，「如果我想像自己在奧運會比賽，我會是現在的身型、面孔和溜冰風格，不過是溜冰場大一點而已。」心態決定高度，她確實擁有頂尖運動員的爭勝心。

Alysa全美錦標賽精彩重溫（按圖放大）

+ 21 + 20 + 19

可是由於年齡太小，她現在連代表美國角逐國際賽少年組資格也達不到。少年組要等多一年，成年組更要等至2021/22季度，明年的世錦賽沒有她份兒，最快也要等到2022年北京冬季奧運會。

屆時年滿16歲的她，會否代表美國，回到父親的家鄉出戰？