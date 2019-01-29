【港足】郭嘉諾未落實領軍戰U23亞錦賽 「想令他們出線」

香港足球代表隊早前成功衛冕省港盃，足總副主席貝鈞奇今日（29日）宴請港隊職球員慶功，港隊教練郭嘉諾亦回應3月會否領軍出戰亞洲足協U23錦標賽外圍賽。

2020亞洲足協U23錦標賽外圍賽，香港抽入的F組賽事將於3月18至26日在蒙古舉行，由曾打入亞少盃決賽周的港隊「黃金一代」、U23適齡球員出戰，若取得出線資格，將出席明年在泰國上演的決賽周。香港足總主席梁孔德曾稱，屬意連續兩屆領香港奪省港盃冠軍及出戰亞運的郭嘉諾任主教練，領軍參與U23亞錦賽。

不過，郭Sir表示未決定是否由他督師：「未決定，仍在商討，撞了我參加Pro License（亞洲足協專業級教練牌照）課程，足總有幾個方案，決定了就會公布。」據知，香港足總今年考慮推薦4人參加專業教練資格牌照，除郭嘉諾外，尚有足總教練培訓經理趙俊明、女子代表隊主教練列卡度，及目前執教富力R&F的楊正光，但仍待各人選決定會否接受，及足總最後決定。

郭嘉諾仍未決定是否帶隊出戰U23亞錦賽外圍賽。（高詩琦攝）

港隊成員大合照。（高詩琦攝）

願將所有資料交給帶隊教練

U23亞錦賽的賽期正是國際足協指定賽期，大港腳很有可能未能在該段期間安排友賽，一眾小港腳自然成為焦點，郭嘉諾強調，即使自己未能領軍，仍有多人可勝任：「有幾位教練可勝任，包括青訓總教練安頓，是其中一個選擇，未來多場超聯和菁英盃他都會出席，他會參與準備工作。」

郭Sir補充，自己無論如何都會助這支他從小指導的球員爭取出線：「我想令他們出線，我們還有好多教練做到這件事，若那一段時間我不能領軍，也會將所有資料提供給教練，令他起碼熟悉這班球員，無論如何，他們的最終目的是踢上大港腳。」

港隊衛冕省港盃，搞慶功宴。（高詩琦攝）

談及U23港隊成員之一的杜國榆加盟西乙B球隊胡米利亞，郭嘉諾稱：「恭喜他，省港盃回來後，他已說會去歐洲落班，他體能要求做到，我們做體能測試，第一一定是安永佳及杜國榆，對他絕無疑慮。」

至於會否擔心未能將他徵召出戰U23亞錦賽，郭Sir稱：「會有後補，今次最缺球員的是中堅位置，省港盃只有三個中堅，其中一位是細佬（梁諾恆，超出U23年齡限制），預期會由徐宏傑代替，我們已跟梅州方面商討，放人機會大，希望不要受傷。我們也會開始跟球會聯絡，那是國際足協賽期，我們有權要求球會放人，最重要是兩人都想踢，準備做得這麼好，不想浪費這次機會。」