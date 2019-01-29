【英超】卡迪夫城哀兵上陣　黃色水仙花悼消失中的鬥士

香港時間周三凌晨卡迪夫城作客阿仙奴，哀兵上陣的藍鳥無論如何也要收拾心情，為搶分護級打拼，但那實在很難。 正如領隊禾諾克所言：「當上足球管理層40年，這個星期絕對是我領隊生涯以來最艱辛的一個星期。」 場內22個球員，場邊後備席職球員，觀眾席上和觀看直播的家庭觀眾，內心也許都在默唸同一名字：伊美利安奴沙拿（Emiliano Sala）。

正值28歲當打之年，這位阿根廷球員卻從未入選國家隊。與大部分南美球員不同，他的腳下功夫平平，速度也不算高，身高6呎2吋的Emi，踢法比較像是傳統的中鋒，能頂擅射，看上去有點笨拙。直白點說，他不是個頂級球員，卻用努力贏得所有人尊敬。

抱持希望！（gardons espoir）南特訓練場外，一張印有E.沙拿照片的橫額這樣寫着。（視覺中國）

英格蘭和法國多支球隊近日均在比賽前向下落不明的E.沙拿致意。（Getty Images）

偶像巴迪斯圖達

在聖菲省（Santa Fe）長大，父親是貨車司機，為成為職業球員而努力的時候，他會看偶像巴迪斯圖達的比賽片段試圖模仿對方。他的努力時而順利，更多時間是無了期的等待。

15歲被球探發掘，穿州過省到西班牙球會馬略卡和法甲波爾多的衛星球隊Proyecto Crecer度過4年，1999年聽取一名阿根廷同鄉的建議，加盟葡萄牙一家叫Crato的小球會，踢過一場正式賽事並梅開二度，然而不知是否覺得這家不知名球會有什麼不對勁，他以「女朋友遇上麻煩」的藉口回到家鄉。

法國是E.沙拿的第二家鄉，但他一度在波爾多相當迷失。（視覺中國）

波爾多蹉跎歲月

20歲到法國正式加盟波爾多，長期在預備組打滾，令他逐漸失去耐性。曾經有外借西班牙和意大利球會的機會，他選擇留在法國。先後外借當時在法丙的奧連斯（Orléans）、法乙的尼奧特（Niort），大量的入球令時任波爾多主帥沙諾在2014/15球季把他帶回一隊。

可惜只是又一次換來失望，季中外借同屬法甲的卡昂（Caen）。在這支西北部球會半季13次上陣攻入5球，看似平平無奇，時任主帥加蘭德（Patrice Garande）在他失蹤後受訪時說，「他在這裏只有6個月，感覺有如來了數年之久。他不止是個足球員，也是名很可愛的男孩。那6個月他在球場內外讓我的生命感到無比快樂。」

因為E.沙拿，南特更衣室的氣氛更融洽快樂。（視覺中國）

南特發光發亮

在波爾多格格不入，幸好南特看中E.沙拿的才能，以100萬歐元收購，成為他職業生涯的轉捩點。昔日的爭標分子，千禧球季第八次捧起法甲聯賽冠軍過後開始淪落為「法甲升降機」，不時在聯賽榜下游苦苦掙扎，E.沙拿為他們帶來一線曙光。首個球季只入6球，已是隊中首席射手。

球隊拒絕狼隊的報價，翌季他的入球倍增，重返法甲的第四個球季，南特終於重返聯賽榜「第一版」，以第七名完成賽季。上季再入12球協助球隊得第九名，連續三季成為隊中神射手。

E.沙拿頂上功夫上佳，頭槌是他的重要入球來源。（視覺中國）

雲尼亞里：隊友榜樣

「人們可看到他每球波也拼命去搶，從而鼓勵其他隊友也一樣做。他是所有人的榜樣。」2017/18球季執教南特的雲尼亞里說。

曾跟他在南特共事3載的前隊友班莫（Yacine Bammou）稱，E.沙拿「在更衣室和日常生活中，總是第一個拿自己來開玩笑的，時常製造大量笑話。」球隊的氣氛，因他一人而改變。

每次入球後他都會肉緊地慶祝，他是南特綠茵場上的戰神。（視覺中國）

南特戰神

他父親賀拿施奧（Horacio）形容，「他是一個一直在努力奮鬥的男孩，一個謙遜的男孩。」每次入球後，他都會咬牙切齒肉緊地與隊友慶祝，那是他們努力的成果。

E.沙拿或許不是最出色的球員，但他每天埋頭苦幹，願意為球隊付出所有，也許他永遠不會達到偶像巴迪斯圖達的高度，卻早已是南特球迷心目中的「戰神」。

1500萬鎊轉會費加盟卡迪夫城，藍鳥一度期望他能帶領球隊逃離降班厄運。（視覺中國）

這麼近那麼遠的卡迪夫城

去不成加拉塔沙雷，今季球隊易帥，E.沙拿季初一度被貶落後備，至Miguel Cardoso被炒，新帥夏利荷錫（Vahid Halilhodžić）10月上任他立即大爆發，12月初已以12個法甲入球，一度與麥巴比並列射手榜第一位。

他踢出職業生涯歷來最佳表現，1月轉會窗重開，希望羅致他的球會大排長龍。中超球隊出價最高，為踢英超他選擇了卡迪夫城。

南特球迷高舉圍巾，悼念E.沙拿。（視覺中國）

領隊禾諾克讚揚，「我喜歡他，他很勤奮，會為球隊竭盡所能。他表現未必很搶眼，不過是領隊都喜歡的那類球員。」

藍鳥以打破球會轉會費紀錄的1500萬英鎊將他收歸旗下，他1月22日登上由法國前赴卡迪夫的私人飛機，飛機在英倫海峽奧爾德尼島（Alderney）附近失蹤，至今下落不明。

卡迪夫城球迷在球場外為E.沙拿獻花。（Getty Images）

「即使我們從未看過你踢球，也從未看過你入球，可是伊美利安奴啊，我們美麗的藍鳥，那只會令我們永遠愛你更多。」（原文：We never saw you play and never saw you score, but Emiliano our beautiful Bluebird we will love you forever more.）

黃色水仙花悼英雄

班莫說，「他常常來我家，有如我的兄弟。」出事前兩日，還在用FaceTime跟他傾談，「我祝賀他加盟新球會，開心地有說有笑……這件事實在令人難以接受。」

黃色的花朵，代表南特也代表卡迪夫城身處的威爾斯，這個晚上大家用來悼念E.沙拿。（視覺中國）

為紀念E.沙拿，對阿仙奴一戰卡迪夫城上下會在胸前扣上黃色水仙花。

球隊行政總裁Ken Choo解釋，「黃色水仙花是威爾斯的國花，對南特也有重大意義。我們的心跟南特、他們的球迷和球員相連。他們較我們更了解伊美利安奴，這個時候他們較我們更難受」。

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