【NBA】夏登獨轟37分　連續24場30+　火箭主場不敵塘鵝

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1分53秒的一個三分球，火箭王牌占士夏登外投得手，連續得分達30分場上改寫至24場，成為連續場數於史上排名第4的紀錄。

夏登今仗「以量換分」，狂射32球才換取37分，但仍無法助火箭扭轉劣勢，主場以116：121輸波。

夏登今仗貢獻37分、11個籃板及6次助攻，但32射11中，投射命中率僅34.4%，亦是這次30+紀錄第2最差。不過，塘鵝憑謝希奧卡科的27分，與另外5名隊友提供火力支援，以5分之差力克火箭，終止3連敗。

夏登今戰獨轟37分，但未能領火箭贏波。（路透社）

夏登繼續追趕張伯倫。（美聯社）

追趕張伯倫

「大鬍子」現時已成為最多30+第4位，只落後一代傳奇張伯倫。張伯輪一人獨佔前三，紀錄分別是25次、31次及65次，故夏登下仗作客金塊，再次成功攻入30分或以上，就可與張伯倫聯盟史上30+最多並列第3。

夏登有望下仗升上30+最多第3位。（路透社）

由於火箭下仗作客金塊在2月舉行，所以這支西岸勁旅一月賽程已完。夏登1月場均得分43.6分，為1963年3月，張伯倫錄得聯盟紀錄45.8分後，再有人單月平均得分逾40分。

馬刺 126：124 太陽（01美術製圖）

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