【英超】拜仁欲購車路士新星　奧雲警告：不會有太多上陣機會

赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）至今仍未於英超正選上陣，這名車路士潛力新星在周三作客般尼茅夫一戰僅當座上客，球迷恐怕其轉投拜仁慕尼黑的消息會成真。 雖然其去留仍未明朗，但英格蘭名將奧雲就警告這名18歲小將，轉會未必對其職業生涯有任何好處。

赫臣奧杜爾與車路士還有18個月就完約，早前已屢傳拜仁希望以3500萬鎊引入這名潛力新星。奧杜爾今季為車路士上陣11場，並曾於歐霸盃及英足總盃上過陣，但就仍未於英超正選，只曾後備入替3次。車路士教練沙利以太多翼鋒為由，在慘敗般尼茅夫0：4一仗，將奧杜爾剔除出後備名單。

拜仁「垂涎」奧杜爾。（Getty Images）

奧杜爾去向不明朗。（Getty Images）

拜仁希望可以盡快得到這名「幼獅」，有指奧杜爾亦想離隊博取更多上陣機會。不過，奧雲不看好他外流：「怎麼會有人認為離開車路士，轉投拜仁會得到承諾有更多上陣時間，是有可能及不奇怪的？」

奧杜爾仍未於英超上過場。（路透社）

「落車做仁」不簡單

奧雲繼續發炮：「那是拜仁慕尼黑啊，並非一支歐洲大陸上的弱者，我們在說的是拜仁慕尼黑。」這名曾效力利物浦及曼聯的射手又指，過去未聽過有人「獲得絕對保證，當他們簽約時獲承諾會有X次落場機會」。奧雲指奧杜爾的消息難以理降：「我不明白為什麼有人會認為加盟拜仁，可以獲得比車路士更多的上陣時間。」拜仁2R列貝利及洛賓今夏約滿，陣中翼鋒仍有京士利高文、基拿比及年初加盟的加拿大小將艾方素戴維斯（Alphonso Davies）。

奧雲認為奧杜爾要在拜仁一隊佔一席位不易。（Getty Images）

萬一奧杜爾真的加盟該支德甲雄師，奧雲亦不看好他可以在一隊取得一席位：「我們在說的是更上一層樓，那是世上前五的球會。看一看拜仁有什麼人腳，要在當中佔一席非你想的那麼易。」他認為奧杜爾正在融入「藍戰士」一隊，應該留下來爭取機會，並指車路士培養奧杜爾的工作做得相當不錯。

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