【足球】沙治奧拉莫斯受邀拍攝紀錄片　亞馬遜展示場外的拉莫斯

皇家馬德里後衛沙治奧拉莫斯在場內場外，同樣是焦點人物，亦引起網上串流平台亞馬遜的興趣，拍攝以沙治奧拉莫斯為主角的紀錄片，並將於今年內讓球迷觀看。

網上串流平台亞馬遜（Amazon）拍攝「All or Nothing」的體育紀錄片系列，他們曾經走訪新西蘭欖球隊﹑曼城及美式足球隊達拉斯牛仔（Dallas Cowboys）等著名的體育隊伍，為他們拍攝6至8集的30分鐘紀錄片。

亞馬遜原創紀錄片系列「All or Nothing」，曾經拍攝不少運動隊伍，包括亞利桑那紅雀。（Getty Images）

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現年32歲的皇馬及西班牙國家隊隊長沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos），將成為新系列體育紀錄片的全新主角，暫時未為該系列命名，將在今年內公諸於世。紀錄片中將會拍攝拉莫斯的足球員生活外，亦會披露拉莫斯在場外的生活及興趣，安達盧西亞的身份及紋身等，帶出拉莫斯的另一面。

Eagerly waiting for this, Capi! 🖤@SergioRamos @PrimeVideoIN #AmazonPrimeVideopic.twitter.com/0zt4RB7Hc5 — Peña Madridista de Nagpur (@RMNagpur) 2019年1月30日

拉莫斯戴上隊長臂章，在場上盡顯勇猛一面。（Getty Images）

早前，拉莫斯在短片中公布，將會成為紀錄片的主角，他對此感到十分高興，「我將會成為Amazon Prime的紀錄片主角，我感到十分雀躍，除了我在場內以職業運動員身份的一面，戴上皇馬及西班牙的臂章上陣外，亦會將大家鮮為人知的場外生活公開，在場外如何過正常人的生活。」

拉莫斯在紀錄片中，將會展出場外鮮為人知的一面。（Getty Images）

亞馬遜歐洲原創系列的導演布朗（Georgia Brown）相信，拉莫斯的日常生活將受不少球迷喜愛，「我們十分興奮能夠與拉莫斯合作，他作為其中一位超級球星，我相信他的場外生活必定受不少球迷關注及好奇，並認識場外的另一位『拉莫斯』。」