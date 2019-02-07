【足球】馬賽球迷為愛隊打爆26部電視　YouTube頻道吸過百萬Fans

今時今日，靠直播打機成為網絡紅人很常見；拍片打爆電視機呢？馬賽球迷KOL漢尼的個人YouTube頻道有過百萬網民訂閱，成名絕招是愛隊輸波後，打爆電視發洩。

法國網紅漢尼（Henni Mohamed）的YouTube頻道有過百萬人訂閱，Facebook專頁獲超過7萬人讚好，Twitter及Instagram亦分別有大概30000人追蹤，這名馬賽擁躉不時因愛隊戰績不理想而破壞電視機發洩，「代表作」令他衝出國際，在英國也打響名堂。

漢尼是馬賽球迷，每場比賽結束後都會拍片評論。（影片截圖）

漢尼接受BBC訪問時解釋自己的行為：「破壞電視機能夠減壓，令大家開心。若然你來自英格蘭、法國、巴西或德國，每個睇波的人都有打爆電視機的衝動；我想，人們在我身上看到自己吧。」

漢尼怒劈電視屏幕。（影片截圖）

看過BBC的報道後，不少愛隊從英超降班後一直無法升班的球迷，也踴躍留言回應。

@SamsonOkpe5：「真的假的？他應該去驗一下腦袋。」 @rickneary86：「身為新特蘭球迷，若然我有這個習慣，多年前就會破產了。」 @DPD1972：「幸好他不是葉士域治球迷。」 @ColinSkinner17：「真正的支持者會在現場，而非看電視直播。」 @jack_254：「將那筆錢捐給慈善機構吧。人們因為飢餓與貧窮而喪命，而你浪費金錢買電視機。很錯，很可悲。」

漢尼這一仗對美度古表現非常不滿，賽後就拍片怒罵這名希臘前鋒。（影片截圖）

澄清輸波打爆電視非博出位

有網民留言解釋，漢尼如此受歡迎的原因，並非其瘋狂行徑，而是他片段裏展示出的超強幽默感。漢尼本人亦強調，打爆電視純粹出於愛隊在應該贏的比賽中落敗又或是和波，導致他太過憤怒，並非藉此博出位。

漢尼出腳踩爆電視。（影片截圖）

用腳踩爆電視後，漢尼再擲雜物。（影片截圖）

報道指，漢尼目前為止已經破壞了26部電視，而每部最少價值400歐元（約3570港元），全都是自掏腰包買的。

馬賽目前在法甲榜排第七，對於上季歐霸盃亞軍球隊而言，肯定是不理想的成績；今季聯賽尚餘15仗，漢尼還要換幾多部電視機？