【亞洲盃】日本「王座奪還」幻滅　卡塔爾憑鋼鐵防線奪冠

亞洲盃決賽，日本27分鐘便落後兩球，最終以1︰3負卡塔爾，5次打入亞洲盃決賽首次飲恨，「王座奪還」幻滅。卡塔爾首晉決賽便封王，全靠穩固防線。

卡塔爾首次打入決賽，分組賽3戰加上3場淘汰賽都不失一球，防守力冠絕今屆。日本貴為4屆亞洲盃盟主，對上一次2011年封王，正是於卡塔爾高舉錦標，今屆曾在4強3球大炒賽前不失一球的伊朗，晉級之路轟入11球。

阿聯酋早前投訴兩名卡塔爾球員，包括射手阿里（Almoez Ali）與後衛艾拉維（Bassam Al Rawi）不符合上陣資格，亞洲足協調查後，指二人沒有違規，可於決賽亮相。

吉田麻也未有緊逼，卡塔爾的阿里（白衫）倒掛射入死角，為卡塔爾領前日本。（路透社）

亞洲盃決賽︰日本VS卡塔爾圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

卡塔爾阿里破伊朗名宿戴伊紀錄

卡塔爾在13分鐘憑今場首次中框射門開紀錄，射手阿里（Almoez Ali）背門而立，兩度控高皮球後倒掛，即使力度平平勝在角度刁鑽。蘇丹出生的阿里憑這球超越伊朗名宿戴伊，成為單屆入球紀錄保持者。落後的日本急起直追，但防線不集中問題再被卡塔爾把握到，一箭定江山氣走韓國的阿斯斯（Abdulaziz Hatem）毫無壓力下，禁區外冷箭直飛死角，27分鐘卡塔爾領前2︰0，兩個入球都由阿菲夫（Afif）助攻。卡塔爾完半場前曾有機會拉開比數，Hassan Al Haidos窄角度省中柱彈出。日本上半場沒有亮眼表現，45分鐘內沒有中框射門。

阿斯斯4強遠射令卡塔爾擊敗韓國，於亞洲盃決賽再建奇功。（路透社）

戰至62分鐘日本第一次換人，以紐卡素的武藤嘉紀入替原口元氣，但仍未能有效拉散卡塔爾的防線。至68分鐘日本終首次射門中目標，南野拓實接應中路短傳單刀乖巧射成1︰2，成為今屆首個攻破卡塔爾大門的人。不過吉田麻也80分鐘在角球中犯手球，球證經VAR後判12碼予卡塔爾。卡塔爾的阿菲夫操刀射成3︰1完場，封王之路只失一球。去屆分組賽出局的卡塔爾在亞洲盃首次突破8強，即成為亞洲盃王者。

卡塔爾的Boualem Khoukhi頭部受傷，下半場中段被換出。（視覺中國）