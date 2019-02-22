【足球精英賽．預告】交錯的成長軌跡　喇沙射手的不死靈魂 

喇沙書院宏偉的足球場及運動場早已成為學校的標誌，多年來培養出不少傑出運動員，現役港超球員方栢倫便是其中的表表者，時隔九年，當年的「學界小志強」重返母校。 雖然素未謀面，但今年喇沙頭號射手蘇荻安（Ondy）早已聽過方柏倫的大名，「一直以來很多學校老師都會將我和他（方栢倫）拿來比較，他可算是我的偶像。」 兩代喇沙前鋒相遇，大談足球場上的「喇沙精神」。

現役喇沙前鋒蘇荻安（左）、2012年喇沙畢業生方栢倫（右）。（余俊亮攝）

「剛才走入校園的感覺與以前都比，都沒有太大分別。」畢業多年，方栢倫對校內足球場念念不忘，「少數香港學校能夠擁有一個設施如此好的足球場、田徑場，能夠在這裡練習是一件幸福事。」



當年射門腳腳七注的「學界小志強」更分享中學時在這個足球場上的趣事，「還記得當年上體育課，分隊『鬥波』。我小時侯射門力度大，而足球隊距離民居甚近，好幾次射中住宅玻璃被人投訴。」談到中學時代的青蔥往事，方栢倫不禁一面靦腆。

少數香港學校能夠擁有一個設施如此好的足球場、田徑場，能夠在這裡練習是一件幸福事。 方栢倫 喇沙書院舊生（2012年畢業）

「學界小志強」方栢倫對喇沙校內足球場只有懷念之情。（余俊亮攝）

蘇荻安於車路士足球學校（香港）受訓，現為港隊青年軍代表，年紀輕輕已去過世界各地無數球場，但他對喇沙那個私家球場依然情有獨鍾，「除了足球隊訓練以及體育課之外，這個足球場已經成為我與一班朋友放學蹓躂的地方。就算沒有足球，只與朋友在跑道上脫去校服奔跑，已是一件開心事。」兩代前鋒的難忘回憶都在同一地方，看來這個球場是一班「喇沙仔」獨有的情懷所在。

Ondy現為港青代表之一，今屆港九學界為球隊射入3球。（余俊亮攝）

精英賽各有遺憾

喇沙校園的運動場集足球及田徑於一身，而方栢倫及Ondy亦同樣是校內足球隊及田徑隊「雙修」的代表。但由於田徑隊要留力學界D1田徑的關係，方栢倫要到中學最後一兩年才獲准參加足球精英賽，「中六最後一年參加精英賽，與荃灣遵理學校鬥至互射12碼階段不敵，當時相當不甘心，現在回望都可算上是學界場上的遺憾。」



對於「學界小志強」來說，精英賽意義重大，「精英賽能夠集合到全間學校的足球員，當時我希望帶著一班師弟，一起感受大賽。」當年的方栢倫，與漫畫中的小志強一樣，是學校足球隊的領軍人物。

對於方栢倫來說，田徑場上的最難忘的回憶在中五，當年他轉跑400米欄便成功奪金。（余俊亮攝）

談到精英賽目標，蘇荻安矢志殺入決賽，進軍旺角大球場，「旺角大球場是許多年輕球員的目標，今年精英賽決賽在旺角場舉行，相信可以吸引到許多觀眾入場，令賽事氣氛更高漲。」港九足球四強不敵香港華仁書院，兩間學校於精英賽都被分在「上線」，這名中五生稱全隊渴望復仇，「分組賽一直連勝，但四強不敵香港華仁，所有中六師兄都落下男兒淚，奮鬥多年要以這個結局收尾，非常不甘心。我們會將復仇擺在球隊第一位，希望四強『手刃仇人』，繼而進軍旺角場。」

與師兄方栢倫一樣，蘇荻安曾為學校出戰400米。（余俊亮攝）

Ondy透露校隊現時一星期操練兩課，表示自己已經準備好迎戰精英賽。（余俊亮攝）

不死靈魂 不假外求

「喇沙精英，不死靈魂。」作為舊生，方栢倫一直對「喇沙仔」的團結性非常自豪，「這是喇沙多年來秉承著的傳統，團結的氛圍與其他學校不同，大家抱著這種精神去創造出一個又一個動人的時刻。」



至於現役學生Ondy則認為「不假外求」是喇沙的核心價值，「我們喇沙所有同學都是自家出品，由中一開始慢慢培訓、進步，到A Grade都能大放異彩。以我們足球隊為例，我們沒有所謂重心球員，信任每一位隊友。」兩人年紀相距九年，但所道出的喇沙精神均與團結有關，代表喇沙精神歷久不衰。

走過校園角落，兩人交流彼此的喇沙精神。（余俊亮攝）

夕陽下傳承喇沙意志

訪問當日，蘇荻安能夠親身與師兄對談，他對這次難得的機會有感榮幸，「從小在學校踢波、參加田徑，常有人提起師兄（方栢倫）的大名，而且有許多老師會將我跟他比較，畢竟我們在足球隊都是擔當前鋒，在田徑場上的主項都是400米，他可算是我的偶像，今天終於可以親身認識到他。」一時興起，兩人更即席到球場切磋球技，「剛才師兄教授我一些轉身技巧，許多時侯我們都只著重腳下功夫，但他教我如何去背身控好皮球，從而轉身組織攻勢，發揮自己技術。」足球場上，夕陽輝映兩代喇沙射手的傳承。

畢竟我們在足球隊都是擔當前鋒，在田徑場上的主項都是400米，他可算是我的偶像，今天終於可以親身認識到他。 喇沙書院足球隊前鋒 蘇荻安

兩代喇沙射手即席切磋球技，方栢倫更傳授當年轉身「必殺技」。（余俊亮攝）

對於師弟，方栢倫亦有所寄語，「精英賽採淘汰賽制，所以要由落場第一分鐘就做好自己，不要覺得輸一球便已經輸掉比賽。你永遠都要抱緊一個信念—『自己比對手強』，從而踢出氣勢，屆時成功已在你手。」師兄一席話，展現出喇沙學生應有的霸氣。

「踢出氣勢」，為方栢倫對師弟的寄語。（余俊亮攝）

兩代前鋒喇沙相遇，或許踢法上他們有所不同，但對喇沙的歸屬感、喇沙學生獨有的傲骨，兩人肯定一致。