【中超】費蘭尼降薪加盟山東魯能　賀歲盃演處子戰？

比利時國腳中場費蘭尼落實由曼聯轉投中超球隊山東魯能，據報轉會費為1000萬鎊（約1億港元）。費蘭尼在魯能的處子戰有望在香港上演，隨隊參加在年初一舉行的賀歲盃。

曼聯昨日透過官網宣布，31歲的費蘭尼在效力5年半離隊。費蘭尼在2013年8月從愛華頓以2700萬鎊加盟曼聯，為球隊上陣177次，攻入22個入球，為球隊贏得足總盃、社區盾、聯賽盃及歐霸盃4項錦標。

其後，費蘭尼的新球會山東魯能宣布，與曼聯及球員皆成協議，落實簽入這名比利時國腳中場。據內地傳媒披露，魯能為費蘭尼支付了1000萬鎊轉會費；報道稱，魯能由上季起已經希望羅致費蘭尼，但無法承擔曼聯開出的轉會費，但經過談判後，費蘭尼認為魯能很有誠意，渴望加盟，更願意犧牲部分工資，以助魯能籌集到足夠轉會費。

魯能昨晚在官網宣布，比利時中場費蘭尼（右）加盟。（山東魯能官網）

費蘭尼肯降低薪酬要求加盟，相信與曼聯換帥有關。他以前深得前曼聯主帥摩連奴的重用，但摩連奴被炒後，蘇斯克查暫代帥位，將費蘭尼投閒置散，令到他希望在冬季轉會窗離隊。魯能陣中尚有另一名前英超球星、意大利中鋒加斯安奴柏利，相信這兩人會為魯能組成一對頭球能力極強的進攻組合。

此外，魯能將會與鳥栖砂岩、及香港賀歲盃選手隊在下周二的年初一，參加一年一度的賀歲盃。賀歲盃策劃及統籌總監羅傑承今早在社交網站上回應：「昨晚深夜收到山東魯能確實『費蘭尼已經抵達廣州，明天會隨隊到香港』。」這意味住費蘭尼很有可能在香港上演魯能處子戰！

費蘭尼（右）近期在曼聯得不到重用。（Getty Images/資料圖片）

費蘭尼（右）是比利時國腳，去年為國出戰世界盃。（Getty Images/資料圖片）

「通海金融賀歲盃2019」賽事資料：

參賽球隊：香港賀歲盃選手隊、鳥栖砂岩（日職）、山東魯能（中超）、奧克蘭城（紐西蘭）

地點：香港大球場

2月5日（大年初一）16︰00 山東魯能Vs奧克蘭城、18︰15 香港賀歲盃選手隊Vs鳥栖砂岩

2月7日（大年初三）16︰00 季軍戰、18︰15 冠軍戰

票價（兩日四場套票）：480元（劃位）、280元、180元（特惠票）

1月18日起於Cityline及購票通售票處（通利琴行及麥花臣場館）發售

賽事總獎金：8萬美元（冠軍5萬、亞軍2萬、季軍8千、殿軍2千）