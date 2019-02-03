【英超】希古恩開齋　與夏薩特齊入兩球　車路士5：0大數哈特斯菲

車路士周六（2月2日）英超登場，借將希古恩加盟以來首次入波，與王牌夏薩特各入兩球，球隊在史丹福橋主場以5：0大勝哈特斯菲，走出周中吞4蛋陰霾。

車路士周中英超快車作客慘負般尼茅夫0：4，今仗回師主場，與聯賽榜包尾的哈特斯菲交手，是反底的好機會。由祖雲達斯外借加盟的希古恩，連續兩場聯賽正選上陣，今仗終於取得個人首個英超入波──這名阿根廷射手突破越位陷阱入楔，接應簡迪傳送後起腳，開賽16分鐘就打破缺口，為車路士領先1：0。

希古恩突破哈特斯菲越位陷阱，為車路士射成1：0。（路透社）

希古恩開紀錄 夏薩特12碼擴大優勢

已經超過兩個月未贏過波的哈特斯菲無力反抗，卡真加臨完半場前更在禁區侵犯艾斯派古達，球證吹罰12碼。王牌夏薩特負責操刀，一射中鵠，車路士完半場領先兩球。

夏薩特臨完半場前為車路士射入12碼。（路透社）

按圖放大：車路士VS哈特斯菲戰況

+ 6 + 5 + 4

希古恩兩度接應簡迪助攻入波

66分鐘，巴克里妙傳劏穿哈特斯菲防線，接應的夏薩特冷靜扭過出迎的門將祖拿斯盧素後於窄角度起腳，再次成功將皮球送入網窩，車路士領先至3：0。短短3分鐘後，車路士再擴大比數：帶波殺入禁區的夏薩特回後，簡迪二傳，希古恩遠射破網，今場第二次接應簡迪的助攻入波。

希古恩75分鐘幾乎可再入一球，但他接應馬高斯阿朗素地波傳送後起腳省中對手改變方向。

希古恩第三場為車路士披甲，加盟以來首場入波即連入兩球。（路透社）

夏薩特冷靜射入個人今仗第二球，助車路士大勝一場。（路透社）

大衛雷斯尾段頭槌入波，錦上添花，車路士最終以5：0大勝一場，一吐上仗大敗烏氣。球隊賽後以15勝5和5負戰績取得50分，暫時反壓周日硬撼曼城的阿仙奴，升上聯賽榜第四位，分別領先兵工廠和曼聯3分及5分。

日前公開批評車路士一班球員心態有問題的領隊沙利，在場邊十分激動。（路透社）