【足球】重點賽果一文睇晒　謝雲奴C朗平分秋色　法比希古恩開齋

周六（2月2日）英超戰果正路，其中車路士有夏薩特與希古恩兩大球星各入兩球，大勝一場屬意料中事；不過，德甲、西甲及意甲都出現爆冷戰果，而且不乏精彩入球。 瞓咗冇睇？是時候爬文了。

英超

周中爆大冷吞般尼茅夫4蛋的車路士，靈魂人物夏薩特回勇，中場簡迪亦發揮出色，而以借將身份加盟車路士的希古恩更取得個人英超處子入球，結果向榜尾的哈特斯菲派5隻光蛋，一吐烏氣。曾屢次公開批評麾下球員心態有問題的領隊沙利，賽後表示滿意球隊今場演出，但要求球員保持穩定。

卡迪夫城在新兵E沙拿失蹤後首次於主場比賽，將士用命下力克般尼茅夫，中場卜比列特個人包辦兩個入球，助球隊取得2019年首勝。

熱刺的孫興慜在亞洲盃顆粒無收，無法協助韓國國家隊贏冠軍，但他回到英格蘭立即重拾射門鞋，繼周中反勝屈福特一役攻入扳平球，今場更射入全場唯一入球，領軍力克紐卡素。

希古恩首次為車路士入波，一入就入兩球。（路透社）

詳細報道：

希古恩開齋 與夏薩特齊入兩球 車路士5：0大數哈特斯菲

車路士大勝哈特斯菲反底 功臣夏薩特：沙利應該會高興

孫興慜末段遠射建功 暫超曼城登英超次席

卡迪夫城主場奏凱 領隊禾諾克：E沙拿會為我們驕傲

按圖放大：周六英超戰果一覽

+ 3 + 2

德甲

拜仁慕尼黑作客出戰今季只在聯賽榜中游徘徊的利華古遜，41分鐘由對上兩場都有波入的哥列斯卡頭槌開紀錄；利雲度夫斯基完半場前入波，惟球證經VAR確認他越位在先，因此判入球無效。傳聞曾是車路士等大球會獵物的牙買加翼鋒里安拜尼，53分鐘直射罰球入網扳平，一對前鋒禾蘭與艾拿利奧稍後各入一球，利華古遜結果反勝3：1，上季全季德甲只曾輸過4場的拜仁，今季聯賽已吞下第四場敗仗。

一直高踞榜首的多蒙特，同日作客法蘭克福亦未能全取3分，只能踢成1：1平手；值得一提的是，來到德甲第20輪比賽，這是拜仁與多蒙特今季首次齊齊失分。不過，拜仁全失3分，多蒙特即使和波也能拉開分差 ── 蜜蜂兵團以49分繼續領導群雄，而拜仁落後7分之餘，更因得失球差不及同日贏波的慕遜加柏而跌落第三。

利華古遜反勝拜仁慕尼黑，拜仁的爭標之路變得更崎嶇。（路透社）

意甲

首循環主場以1：2僅負的帕爾馬，今場再鬥祖雲達斯，戰至73分鐘仍落後1：3，但首循環入波一度為球隊扳平的謝雲奴，今場在最後20分鐘再次帶領帕爾馬進行大反撲，74分鐘及補時3分鐘先後建功，協助球隊最終以3：3逼和有葡萄牙球王C朗拿度梅開二度的祖雲達斯。

雖然祖雲達斯意外失分，而黑馬拿玻里同日大勝森多利亞3球，但祖雲目前在聯賽榜首的領先優勢仍有多達9分，衛冕呼聲仍然甚高。

C朗拿度（左）梅開二度也無法助祖雲達斯贏波，皆因謝雲奴（中）同樣入兩球。（Getty Images）

西甲

今季聯賽只輸過兩場的巴塞隆拿，挾周中西班牙盃大炒西維爾6：1的氣勢，在魯營主場鬥華倫西亞。不過，交戰32分鐘，巴塞已先後被加美路與柏利祖攻入，落後兩球。往往在危急關頭拯救球隊的王牌美斯，39分鐘射入12碼，64分鐘再於禁區外「食糊位」起腳入波，領軍取得2：2和局收場。

美斯今季西甲已累積19個入球，在射手榜遙遙領先。

美斯包辦兩個入球，帶領巴塞隆拿後上逼和華倫西亞。（路透社）

法甲

亨利下台後，前任主帥查甸重掌摩納哥帥印，不出10天就領軍敲響勝鼓。摩納哥主場面對圖盧茲，開波15分鐘由俄羅斯國腳高路雲開紀錄，但領先僅5分鐘就被追成平手。獲前阿仙奴隊友亨利邀請而加盟的法比加斯，62分鐘射門得手，取得個人登陸法甲以來首個入球之餘，更協助摩納哥以2：1奏凱，幾經辛苦拿下今季聯賽第四場勝仗。這支上季亞軍賽後力壓同得18分的艾米恩斯，聯賽榜微升一位至第18。