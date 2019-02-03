【運動公社】不離不棄新特蘭貼地實錄　連降兩級人心不散

職業球會的日常工作探秘，成為外國紀錄片的一大題材，曼城的《All Or Nothing》和新特蘭的《Sunderland ‘Til I Die》均是這個範疇的代表作。論故事性，後者無異精彩得多——看贏家蒸蒸日上的細節，固然積極勵志，但畢竟有阿聯酋資金當sugar daddy，始終遙不可及；看一家球會折墮路上跌跌碰碰，既平實而貼地。《Sunderland‘Til I Die》紀錄的，是新特蘭降至英冠（2017/18球季）的征戰故事。 撰文︰高俊賢@運動公社

影片開首，紀錄當地聖瑪利教堂的神父Marc Lyden-Smith在開季前為球會祈禱。他深信球會的成功能團結人心，並為城市帶來曙光。在1930至60年代，新特蘭曾經是英國重要的工業重鎮，大部分人都從事造船工業及採礦業。如今新特蘭的工業重心已經轉移至製車業（有外資車廠如日產進駐當地），但是城市的發展步伐已經遠遠滯後了（尤其是80年代戴卓爾夫人執政以後，問題更趨嚴重）。對新特蘭人來說，他們的喜悅就是見證球會成功（例如1973年足總盃奪冠），擁戴球會就是他們的精神寄託。

片中見證新特蘭連由希望升班到降班之路，由球員、教練、總裁、廚房職員以至球迷都有出鏡。（資料圖片）

新特蘭2017/18球季收購及現時去向（按圖放大）

+ 2

新特蘭去季初想借用多名英超球員，當中包括阿仙奴的美蘭尼爾斯、利物浦的古積、曼聯的麥湯米尼等，最後他們的確借得利物浦的伊查利亞 。（影片截圖）

片中的新特蘭球迷都是一群可愛的人：有位中年球迷無奈地說，反正這座城市唯一可以稱道的造船和礦坑已經沉淪，也不缺球會的一份吧；也有位女球迷苦笑着說，看新特蘭的比賽就好像跟一位明知應該分手的賤男繼續廝守；宣告降班以後，有球迷苦候在場館外，為的是要狙擊時任主帥基斯高文（Chris Coleman）。說罷，他們繼續捧新特蘭的場。他們可愛，可愛在於仍會為球會的諸般不濟忿恨不平，而且隨着球會衰敗的時間越長久，越能炮製出各種苦中作樂的方法。在百感交集之後，他們仍不離棄新特蘭，甚至盼望自己的孩子會在手臂紋上球會徽章。看着他們的反應，是頗令觀眾揪心的（當然，紐卡素或米杜士堡球迷另當別論）。

基斯高文在季中接班新特蘭，即使球隊未能護級，他仍獲不少球迷尊重，當然亦有球迷不滿。

除了球迷的反應，影片也紀錄球會上下的工作和生活花絮。正如時任主帥Simon Grayson所言，其實有許多球員和教練團默默耕耘的片段，不是鏡頭能全部囊括的。之不過《Sunderland ‘Til I Die》對我們觀察新特蘭的內部運作，依舊充滿啟發性。譬如說，在總裁Martin Bain掌舵期間新特蘭由英冠降至英甲，令他成為眾矢之的。但事實是，他一直為整頓球會的薪酬架構而苦苦掙扎。片中精彩的一幕，是他在電話裏勸說週薪高達7萬鎊的球隊瘀血積洛維（Jack Rodwell）解約。當積洛維拒絕之後，Martin Bain怒不可遏。他固然要為新特蘭的降班負責，但他只是為前任胡亂買人而形成的爛帳埋單。這齣紀錄片使許多新特蘭球迷開始同情Martin Bain，並感悟球會管理之難，比起我們從〈Football Manager〉或者綠茵場上理解一家球會立體得多。

Jack Rodwell為了自己的人工拒絕與新特蘭解約，今季約滿後改投布力般流浪。（資料圖片）

《Sunderland ‘Til I Die》的要旨正是提醒世人，我們為何要跟足球苦苦糾纏。鏡頭以外的新特蘭，是一家人心不散的球會：即便降落英甲，新特蘭都會有接近8000名球迷隨隊作客打氣（這是今年初對黑池一戰的紀錄，入場打氣的新特蘭球迷竟然是主隊球迷人數的四倍）。新特蘭是一家在寒冬時向露宿者開放場館的球會，是與整個城市脈搏緊密相連的球會。任球會如何折墮，球迷都要注定跟它相戀至死。雖然這部紀錄片不是誕生在球會的榮耀時刻，但能留下這段飽嘗苦楚的歲月，至少能印證球迷的身份認同如何經受考驗，已經是值得球迷珍而重之的football heritage。

Sunderland till I die 官方連結

新特蘭當季季初借入前鋒加比賓（Lewis Grabban），半季攻入11球。不過他後來改借到維拉，倒戈新特蘭時建功，他直言感覺暢快，看來在新特蘭的日子不太如意。（資料圖片）

新特蘭的球迷就算去到英甲仍然不離不棄。（資料圖片）

運動公社介紹︰發佈和討論有關運動與政治/社會/經濟的議題

運動從來不是場上較技那麼簡單。運動公社關注的，是運動和政治、經濟之間的關係和與運動相關的種種不公

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】