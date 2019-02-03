【禾恩退休】一代滑雪女王　未能再贏冬季奧運金牌留憾

曾經，她是滑雪界炙手可熱的超級巨星，實力強橫加上漂亮外表，令這個相對冷門的運動熱鬧起來。 可惜多次嚴重傷患，阻止她再奪奧運金牌的夢想，34歲的禾恩無奈宣布退休：「我的身體已殘破得無法修補」（My body is broken beyond repair），而且「喊着叫停」。

禾恩（Lindsey Vonn）的傳奇運動生涯來到終結的一剎，當中不無遺憾。以一位稱霸滑雪界長達10多年的女王級選手而言，只得2010年溫哥華冬奧一面下坡（downhill）金牌，實在跟她的成就不合符比例地稀少，去年平昌冬奧放手一搏，以一面銅牌告別這個體壇最高殿堂。

禾恩飽歷傷患，2018平昌冬奧能再次踏上頒獎台已難能可貴。（Getty Images）

禾恩外型標緻，令更多層面觀眾留意滑雪運動。（Getty Images）

禾恩：下周世錦賽後退休

「在很多難以成眠的夜晚過後，我已接受自己不可以再繼續。」禾恩預告，「下星期我仍會參加世界錦標賽的超大曲道（Super G）和下坡（downhill）項目，那將會是我運動員生涯的最後一戰。」

「過去兩星期，是我人生中最情緒起伏的日子。我要跟身體告訴我的現實與我相信自己所能夠做到的搏鬥。」禾恩說，「不幸的現實是，我的身體與精神已不再同步。」

禾恩在滑雪場上英姿。（Getty Images）

「身體高聲向我喊停」

禾恩在Instagram撰文稱：「我的身體已殘破得無法修補，它不讓我擁有一個我所渴望的最後一個賽季。我的身體高聲向我喊停，我是時候要聆聽了。」

「我一直在競賽滑雪挑戰極限，那為我帶來奇妙的成功之餘，也有一些戲劇性的意外。我從來不想傷患成為運動生涯的情節，因此決定不告訴任何人我去年春天進行手術。」

「跟骨骼剝離的一大部分軟骨被切除，去年在Lake Louise的撞擊意外較我表露出來的疼痛許多，但我堅持繼續比賽，因為我希望為已故的祖父贏得一面奧運獎牌。」

禾恩曾帶同她的愛犬接受訪問。（Getty Images）

傷痕累累仍值得

「再一次，經過夏天的休養令我感覺良好，然後11月的意外令我左膝受傷，外側副韌帶撕裂和三處骨裂，即使經過大量治療、訓練和戴上護膝，依然未能做到我應能在比賽中做到的轉向。」

即使競賽滑雪令她的身體傷痕累累，她仍心存感激，「我不擔心關節炎，希望他朝有日能跟我的孩子們一起滑雪，就算一早知道會令身體帶來巨大負擔，依然是值得的。」

傷患多次無情衝擊禾恩的運動員生涯，但她一次又一次勇敢地回到賽場。（Getty Images）

永遠感到自豪

「坦白說，退休不會令我傷感，未能達到我的目標而退休，才是令我永遠未能釋懷的。不過我可回看82次世界盃冠軍，20個世界盃錦標，3面奧運獎牌，7面世界錦標賽獎牌，還可傲然地說我已達成沒有另一位女選手做到的空前成就，足以令我永遠感到自豪。

「因此請記住我傷癒復出、勝利甚至受傷的故事，而不是失敗或未能達成目標的部分。」

禾恩與已故祖父。（網上圖片）

擁有挪威血統的禾恩，兩歲起隨祖父學習滑雪，他的父親在18歲受傷前已是全國少年組冠軍。2002年只有17歲的她首度參加冬季奧運，4年後的冬奧首次練習時為下坡項目的第二最佳時間，第二次練習卻發生意外送院，錯過首日賽事。2010年捲土重來參加5個項目，終靠下坡項目奪得金牌，超大曲道摘銅。

2013年尾再次觸傷右膝並令前十字韌帶部分撕裂，無緣翌年奧運。教導她滑雪的祖父2017年逝世，禾恩戴着印有祖父名字縮寫的頭盔參加2018平昌冬奧，在下坡項目得到銅牌。她把曾參與韓戰的祖父部分骨灰撤到男子下坡項目賽道上：「我知道帶他回到這兒對他意義重大，他的一部分一直在韓國。」

奧運以外，禾恩兩度贏得世界錦標賽，在16個賽季中82次贏得世界盃分站冠軍，僅次於瑞典名將斯坦馬克（Ingemar Stenmark）的86次。

傳奇滑雪女王禾恩