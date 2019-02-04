【足球】重點賽果一文睇晒　曼聯曼城分途報捷　武磊西甲處子登場

曼城周日（2月3日）英超技術性擊倒阿仙奴，重返聯賽榜次席，繼續向榜首的利物浦施壓；另一邊廂，曼聯作客力克李斯特城，全取3分後壓過阿仙奴，升上聯賽榜第五位，力追第四的車路士。 這日西甲同樣是國際焦點：中國國腳武磊為愛斯賓奴後備上陣，首次亮相西甲，雖然未有入波，但助球隊逼和對手；「愛回家」的艾華路莫拉達，首次披上馬德里體育會戰衣作賽，球隊卻輸波而回。

英超

力爭衛冕的曼城，周中意外不敵紐卡素，要壓過榜首利物浦後上封王的話，再沒有太多失分空間。今仗主場硬撼阿仙奴，曼城取得好開始，開波僅46秒就由阿古路閃電開紀錄。兵工廠雖一度靠哥斯尼頭槌追成平手，但阿古路完半場前與61分鐘兩度接應史達寧助攻入波，個人大演帽子戲法，最終曼城以3：1取勝，暫時比榜首的紅軍少兩分兼多踢一場。

值得一提的是，成為英超史上10次連中三元「第二人」的阿古路，今仗第三個入球有手球之嫌，而他本人賽後亦承認，當時手部與皮球有接觸。

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阿仙奴防線無法抵擋曼城的進攻，輸波後更被曼聯超越，跌落聯賽榜第六位。（Getty Images）

周中賽和般尼而終止連勝走勢的曼聯，今場作客強隊剋星李斯特城，憑個人第100場英超上陣的前鋒拉舒福特一箭定江山，小勝一球，自蘇斯克查上任以來10場全部不敗。

紅魔賽後25仗累積48分，以1分之差壓過同日負曼城而沒有分落袋的阿仙奴，升上聯賽榜第五位，繼續向第四的車路士步步進逼，爭取來季歐洲參賽資格。

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拉舒福特腳風甚順，助曼聯贏波取3分。（路透社）

西甲

日前衝出中超投身西甲的中國射手武磊，加盟愛斯賓奴後首次比賽就獲派上陣。愛斯賓奴作客出戰維拉利爾，武磊78分鐘後備落場，補時階段曾經有一次機會起腳，但被對手攔截而無功而還。背負全中國球迷希望的「武球王」，目標下周六主場對華歷簡奴取得個人歐洲首個入球，「對於入球我沒有什麼壓力，不過也希望愈快愈好；希望下周主場比賽能有機會入球。」

至於由車路士外借回母會馬德里體育會的艾華路莫拉達，同日首次披上馬體會戰衣踢西甲比賽。與法國射手基沙文首次合作，但未能入波；球隊更以一球不敵貝迪斯，與榜首巴塞隆拿差距拉開至6分，更被同日主場贏艾華維斯3：0的皇家馬息里追近至只差兩分。

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武磊後備上陣，助愛斯賓奴逼和維拉利爾。（視覺中國）

土超

香川真司在今個冬季轉會窗死線日落實由多蒙特外借加盟比錫達斯，首戰先列後備，81分鐘被換入場。只有短短數分鐘表演時間，這名日本國腳馬上就把握到機會，3分鐘內連入兩球，助比錫達斯大勝安塔利亞6：2。來到新環境，香川真司未有適應問題，處子戰即有波入，成為土超歷來首名日本入球球員。

香川真司後備落場幾分鐘即入兩球，更創造土超歷史。（球會官網圖片）

法甲

班霸巴黎聖日耳門作客里昂，雖然尼馬因傷缺陣，但陣中仍有麥巴比、卡雲尼等球星，開賽7分鐘已由迪馬利亞打開紀錄。不過，首循環作客PSG淨吞5蛋而回的里昂，先後有穆沙迪比利與費基亞建功，最終以2：1反敗為勝，贈PSG今季法甲首場敗仗。